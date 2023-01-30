«Развращение молодежи»: в Краснодаре собираются отменить все концерты скандальной Инстасамки

Инстасамку отменяют. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева), проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах последние несколько месяцев, заявила в своем Telegram-канале об отмене всех запланированных в России концертов.

Однако Инстасамка не начала убирать расписание своих концертов с афиш. Но на ее скандальное поведение обратили внимание многие мэры российских городов.

Выступления Дарьи Зотеевой рекомендовали отменять в региональных центрах. Глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что необходимо действовать в единой связки с соседями. Также администрация считает, что ничего положительного и доброго в этих концертах нет.

К слову, Инстасамка часто употребляет маты в своих песнях. А на ее концерты ходят несовершеннолетние.

— Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать, — сказал Евгений Наумов.

Все билеты почти выкуплены.

Инстасамка должна была выступать в Краснодаре 16 марта. Билеты почти все выкуплены. Инстасамка просила за свое выступление от 2200 до 4500 тысяч рублей. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть.

Ранее сообщалось, что мэр Пятигорска выступил за отмену концерта в городе-курорте. Власти обратились в полицию с просьбой провести проверку организации выступления.

- Контент певицы направлен на развращение детей и обвинила исполнительницу в пропаганде наркотиков, - заключила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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