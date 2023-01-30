Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 января 2023 11:34

Забрала полмиллиона у педагогов. На Кубани директор Центра детского творчества требовала премии от подчиненных

На Кубани директора Центра детского творчества осудили за превышение должностных полномочий
Оксана КАДОЧНИКОВА
Директор забирала премии педагогов себе.

Директор забирала премии педагогов себе.

Фото: Даниил ОПАРИН

60-летняя директор Центра детского творчества «Пирамида» в Тимашевске пришла на новое место в 2015 году. Сначала все шло гладко, но уже через несколько лет руководитель взяла в ежовые финансовые рукавицы своих подчиненных. Она выписывала им премии, но, как только специалисты получали деньги на руки, тут же требовала вернуть заработанные тысячи ей.

- Она выписывала стимулирующие выплаты в размере от 8 до 15 тысяч рублей, но в руки сотрудников они не попадали, она забирала их себе, - рассказал «КП»-Кубань» руководитель Тимашевского следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Эти действия явно выходили за пределы ее полномочий.

Процедуру возвращения премий директор, не скрываясь и не боясь никого, проводила в собственном кабинете. За несколько лет директор забрала 580 тысяч рублей. Кто-то из педагогов перечислял ей деньги на карту, кто-то приносил наличкой.

- Суд признал директора виновной в превышении должностных полномочий. Теперь она не сможет работать на руководящих должностях на уровне муниципалитета, - отметил Иван Сенгеров.

Такое ограничение в отношении бывшего руководителя будет действовать 2 года и 6 месяцев. Также по решению суда женщина выплатила средства педагогам, которые остались без премий.

ЧППроисшествия: ЧП