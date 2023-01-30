Забрала полмиллиона у педагогов. На Кубани директор Центра детского творчества требовала премии от подчиненных

Директор забирала премии педагогов себе. Фото: Даниил ОПАРИН

60-летняя директор Центра детского творчества «Пирамида» в Тимашевске пришла на новое место в 2015 году. Сначала все шло гладко, но уже через несколько лет руководитель взяла в ежовые финансовые рукавицы своих подчиненных. Она выписывала им премии, но, как только специалисты получали деньги на руки, тут же требовала вернуть заработанные тысячи ей.

- Она выписывала стимулирующие выплаты в размере от 8 до 15 тысяч рублей, но в руки сотрудников они не попадали, она забирала их себе, - рассказал «КП»-Кубань» руководитель Тимашевского следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Эти действия явно выходили за пределы ее полномочий.

Процедуру возвращения премий директор, не скрываясь и не боясь никого, проводила в собственном кабинете. За несколько лет директор забрала 580 тысяч рублей. Кто-то из педагогов перечислял ей деньги на карту, кто-то приносил наличкой.

- Суд признал директора виновной в превышении должностных полномочий. Теперь она не сможет работать на руководящих должностях на уровне муниципалитета, - отметил Иван Сенгеров.

Такое ограничение в отношении бывшего руководителя будет действовать 2 года и 6 месяцев. Также по решению суда женщина выплатила средства педагогам, которые остались без премий.