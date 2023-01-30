Осознанная экономия: начинаем новый год с планирования бюджета

Основные правила разумной экономии, которые помогут по-новому взглянуть на бюджет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале года мы полны сил и желания что-то изменить в своей жизни. И действительно, февраль – это время, когда можно и нужно задавать положительный импульс всем последующим месяцам. Это касается и финансов, от правильного распределения которых зависят уровень нашей жизни и реализация личных планов.

В течение прошлого года мы не раз поднимали тему финансовой грамотности и того, как выгодно пользоваться собственными и заемными средствами. Собрали для вас основные правила разумной экономии, которые помогут по-новому взглянуть на бюджет и его распределение.

Визуализируем цель экономии

Слово «экономия» уже давно перестало ассоциироваться с недостатком средств. В наши дни оно стало скорее синонимом грамотному бюджетированию доходов. Так вот, чтобы экономить было приятнее и эффективнее, стоит начать с цели, которую вы перед собой ставите. Это может быть, например, ремонт в квартире, покупка мебели, новой бытовой техники или собственного авто, вклад в будущее образование ребенка…

Важно не просто обозначить абстрактную цель, а как можно подробнее ее визуализировать. Можно даже распечатать фотографию своих ожиданий и повесить ее на видное место. Так вы будете точно понимать, на что откладываете сэкономленное и сколько еще остается до исполнения мечты.

Основные правила разумной экономии, которые помогут по-новому взглянуть на бюджет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отправляем часть доходов сразу в копилку

Совет откладывать какой-то процент от зарплаты в копилку не нов. Есть два варианта таких накоплений. Первый – откладывать то, что осталось после всех трат за месяц. При этом варианте сумма «излишка» обычно получается небольшая, а то и вовсе отсутствует из-за непредвиденных расходов.

Второй вариант – сначала отложить определенную сумму, а остаток уже тратить. Это дисциплинирует и дает возможность копить больше и регулярнее. К тому же в своем зарплатном банке вы можете подключить услугу автоматического перевода процента от зарплаты на ваш сберегательный счет.

Если вы выбрали второй вариант, но оставшейся суммы до конца месяца не хватило, не спешите опустошать свою «копилку». Достав из нее отложенные средства, высока вероятность, что вы их не восполните, следовательно, отодвинете реализацию своей цели.

В этом случае можно воспользоваться кредитной картой банка с бесплатным льготным периодом. Так вы и с долгом расплатитесь, не переплачивая проценты банку, и свои сбережения сохраните. Для подстраховки выбирайте кредитку с большим льготным периодом. Длительного срока вполне достаточно, чтобы внести сумму, которую вы брали взаем.

Фиксируем все ежедневные траты

Чтобы понять, на чем можно сэкономить, прежде всего, необходимо выяснить, на что уходит ваш доход. Например, возьмите себе за правило в течение месяца записывать абсолютно все свои траты – от булочки в пекарни до коммунальных платежей. По итогам месяца подсчитайте все расходы и проверьте, есть ли траты, от которых можно было бы отказаться без ущерба для себя.

Вести учет своих трат удобно в онлайн-формате. Приложений по домашней бухгалтерии сейчас много, но тут нужно учитывать, что все траты в него вы будете вносить вручную, при этом есть вероятность, что вам это дело надоест или часть расходов вы упустите и анализ будет неполный.

Гораздо удобнее пользоваться аналитикой своего банка. Если вы оплачиваете все услуги и покупки картой, то эти расходы фиксируются в отчетах и автоматически распределяются по категориям.

Основные правила разумной экономии, которые помогут по-новому взглянуть на бюджет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сделав анализ расходов за месяц, вы сможете понять, какие траты были лишними и избежать или хотя бы сократить их в дальнейшем.

Посчитайте, например, сколько вы сэкономите, если откажетесь от вредных привычек. Если сумма, скажем, в 2000 рублей в месяц вас не смущает, переведите ее в годовой расчет. Согласитесь, 24 000 рублей экономии – это уже куда более внушительно и приятно.

Пользуемся рыночной конкуренцией

В погоне за покупателем продавцы товаров и услуг изобретают все новые и новые «плюшки». И задача потребителя – выбрать то, что ему наиболее интересно и выгодно.

Не упускайте скидки и акции магазинов. Если условия ну очень привлекательные, то товары с длительным сроком хранения можно купить с большим запасом. И пусть в месяц покупки у вас будет перерасход средств, зато в последующие месяцы эти траты будут отсутствовать вовсе.

Также следите за выгодными кешбэками, благодаря которым вы можете вернуть часть потраченных средств.

Приумножайте сэкономленное

У денег есть свойство незаметно утекать из кошелька или с банковской карты. Сэкономив на одном, мы, недолго думая, можем потратиться на другое. Чтобы этого не произошло, важно не только экономить, но и грамотно хранить средства. Одним из оптимальных вариантов является накопительный вклад с возможностью пополнения и снятия в любое время, а также с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток по вкладу. Об этом и других выгодных вариантах вложения средств, которые заставят ваши накопления приносить пассивный доход, мы рассказывали в одном из прошлых материалов нашей финансовой рубрики.

С помощью этих нехитрых, но эффективных способов вы сможете небольшими шажками идти к своей приятной большой цели.

Информационный обзор Редакции