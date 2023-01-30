«Ребенок в беде, родители алкаши». Мать девочки, продававшей у подъезда в Анапе игрушки себе на гитару, оклеветали

Семью затравили в соцсетях

В Анапе родителей девочки, продававшей у подъезда игрушки, заочно окрестили маргиналами. 28 января анонимный пользователь соцсетей поделился фотографией, где у подъезда одного из жилищных комплексов стоит девочка. Перед ней раскинуто покрывало, где аккуратно разложен "товар": несколько кукол-барби в ассортименте.

- Темно, а ребенок один на улице торгует игрушками, - сообщает пользователь с припиской в конце к сообщению "Аноним".

Девочка продавала игрушки. Фото: "ПВА Анапа"

"Наверное, на бутылку родителям зарабатывает", - подхватили в городском Телеграм-сообществе.

Через час под сообщением о девочке было уже больше сотни сообщений. Такая активность в сети побудила полицейских отреагировать.

- Чтобы установить условия проживания ребенка инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые-уполномоченные полиции Анапы посетили семью на дому, - сообщили в УВД по городу Анапа. - Информация, распространяемая в комментариях указанной выше публикации о том, что родители девочки злоупотребляют алкогольными напитками и заставляют ее продавать свои игрушки, не подтвердилась.

Полицейские проверили семью. Фото: "ПВА Анапа"

У девочки есть и мама, и папа. Они достойно зарабатывают. Но ребенок, как часто бывает, грезил мечтой о гитаре. Собирать на покупку музыкального инструмента девочка решила самостоятельно.

- В мессенджерах очень легко вешают на людей ярлыки. Но надо помнить, что сообщения в городских пабликах, тем более анонимные, это всего лишь сплетни. Группы по интересам не подчиняются законам о СМИ, а значит, слепо доверять такой информации не стоит. Кроме того, анонимки не рассматриваются правоохранительными органами. В данном случае семью проверили, хотя повода не было. И для ребенка это вряд ли приятное действо, - прокомментировал юрист, адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.