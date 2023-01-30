Многоквартирка для кошек. В Новороссийске появились дома для животных

В Новороссийске появились дома для кошек. Фото: администрация Центрального внутригородского района Новороссийска.

В Новороссийске появились дома для кошек. Их установили в Центральном районе. Об этом сообщили в газете «Новороссийский рабочий».

- Накануне во дворе дома 16а по улице Свердлова, появились многоквартирные сооружения. В них могут сразу заселиться в 4-5 котиков, - сообщили в администрации Центрального района.

В дома помещаются до 5 котиков. Фото: администрация Центрального внутригородского района Новороссийска.

Домики решили поставить по инициативе жильцов. Их установлением занималась Ассоциация организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных».

Для курорта подобные многоэтажки не редкость. В Новороссийске с любовью относятся к четвероногим друзьям. Поэтому во многих дворах города устанавливают не такие нарядные, но очень похожие по своему комфорту, жилища.

Дома для животных оборудуют и жители Новороссийска. Фото: Елена Калашникова.

Рукотворные домики от местных жителей сделаны из всего, что попалось под руку. Это куски рубероида, сетки от кроватей. Для утепления часто используются старые ковры, а в качестве этажей служат полки от советских сервантов.

Люди с заботой относятся к уличным животным. Фото: Елена Калашникова.

Котики не придают сильного значения домам, которые получают в подарок. Им самое главное – спрятаться от непогоды и хорошенько поесть.