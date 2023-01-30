Объединяемся против рака и действуем!

Слушайте прямой эфир 1 февраля в 17:00 на волне 91.0 ФМ.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этом году он проходит под девизом «Объединяем наши голоса и действуем!» По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина на планете заболеют раком на каком-либо этапе жизни. Специалисты утверждают, что до половины случаев онкологических заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

Так ли это? Какие меры профилактики существуют? Какие современные способы лечения есть в арсенале у онкологов? Об расскажет гость передачи «Здоровый разговор» – московский врач-онколог клиники «Евроонко», действующий член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин.

Слушайте прямой эфир 1 февраля, с 17 до 18 часов. Вопросы эксперту можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (861) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 рублей.

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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