Блогер собрал деньги на машину для военных во время трехчасового стрима в соцсетях

Во время прямой трансляции блогер показывал подписчикам, как чинят «Буханки» для участников СВО. Фото: t.me/MoreOz

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает рассказать о сборах для военных. Вот уже не первый месяц он вместе с другими единомышленниками закупает вещи и снаряжение для бойцов, а затем доставляет в зону СВО. Бойцам также отвозят «Буханки», которые очень нужны на передовой. Все машины удалось приобрести на средства, которые присылают неравнодушные подписчики. А до идеала УАЗики доводят мастера на СТО, причем на безвозмездной основе.

Чтобы рассказать о тех, кто помогает военным, Юрий устроил стрим. Во время прямой трансляции он показывал подписчикам, как идут ремонтные работы, а главное - кто этим занимается.

- Максим у нас уже подготовил ни одну тачку и отправил на СВО. Мы все-таки решились, как говорится, собраться и помогать ему, чтобы было попроще и не скучно, в принципе, крутить болты, - сказал на камеру Юрий.

- Я из города Пацынь в Брянской области, уехали из Чернобыля, потому что зона была заражена, - поделился несколькими моментами своей биографии Максим.

Также блогер показал еще одного мастера, благодаря стараниям которого участники СВО ездят на отремонтированных машинах.

- Здравствуйте, я - Михаил. 16 лет, как приехал из Кемеровской области и живу здесь. Я - звукорежиссер вообще, - признался мужчина. - Очень много друзей у меня находится на СВО. Я за них переживаю реально. Именно поэтому я в этой команде.

Во время прямой трансляции подписчики отправляли переводы блогеру. Суммы перечисляли разные. Средства люди переводили для «Буханок». По итогам стрима Юрий Озаровский поблагодарил всех за помощь.

- 41 тысяча рублей сейчас. Получается пришло 15 тысяч рублей донатов, - сказал блогер. - Спасибо каждому человеку, который не жалеет средств для наших солдат.

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