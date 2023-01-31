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Карта Кубани31 января 2023 9:03

Блогер собрал деньги на машину для военных во время трехчасового стрима в соцсетях

Популярный блогер из Анапы собрал деньги на «Буханки» для участников СВО во время прямого эфира
Евгения СОРОКА
Во время прямой трансляции блогер показывал подписчикам, как чинят «Буханки» для участников СВО. Фото: t.me/MoreOz

Во время прямой трансляции блогер показывал подписчикам, как чинят «Буханки» для участников СВО. Фото: t.me/MoreOz

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает рассказать о сборах для военных. Вот уже не первый месяц он вместе с другими единомышленниками закупает вещи и снаряжение для бойцов, а затем доставляет в зону СВО. Бойцам также отвозят «Буханки», которые очень нужны на передовой. Все машины удалось приобрести на средства, которые присылают неравнодушные подписчики. А до идеала УАЗики доводят мастера на СТО, причем на безвозмездной основе.

Чтобы рассказать о тех, кто помогает военным, Юрий устроил стрим. Во время прямой трансляции он показывал подписчикам, как идут ремонтные работы, а главное - кто этим занимается.

- Максим у нас уже подготовил ни одну тачку и отправил на СВО. Мы все-таки решились, как говорится, собраться и помогать ему, чтобы было попроще и не скучно, в принципе, крутить болты, - сказал на камеру Юрий.

- Я из города Пацынь в Брянской области, уехали из Чернобыля, потому что зона была заражена, - поделился несколькими моментами своей биографии Максим.

Также блогер показал еще одного мастера, благодаря стараниям которого участники СВО ездят на отремонтированных машинах.

- Здравствуйте, я - Михаил. 16 лет, как приехал из Кемеровской области и живу здесь. Я - звукорежиссер вообще, - признался мужчина. - Очень много друзей у меня находится на СВО. Я за них переживаю реально. Именно поэтому я в этой команде.

Во время прямой трансляции подписчики отправляли переводы блогеру. Суммы перечисляли разные. Средства люди переводили для «Буханок». По итогам стрима Юрий Озаровский поблагодарил всех за помощь.

- 41 тысяча рублей сейчас. Получается пришло 15 тысяч рублей донатов, - сказал блогер. - Спасибо каждому человеку, который не жалеет средств для наших солдат.

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