Рабочий погиб под мраморной плитой в Адыгее

На рабочего упала мраморная плита. Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Адыгея.

Следственный комитет Адыгеи расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Как следует из материалов дела, трагедия произошла еще в конце прошлого года. В декабре 2022 года молодой майкопчанин работал на территории промышленной базы, расположенной в ауле Новая Адыгея. Мужчина должен был погрузить мраморные плиты для их транспортировки. Гидроманипулятором управлял его пожилой коллега.

- 72–летний мужчина с помощью специализированного гидроманипулятора грузил мраморные плиты. В ходе погрузочных работ пожилой рабочий не обеспечил соблюдение установленных правил безопасности, вследствие чего при погрузке одна из плит выпала из гидроманипулятора и упала на 23-летнего молодого человека, находившегося в зоне проведения погрузочных работ, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

От полученных травм 23-летний мужчина скончался на месте. Против 72-летнего пенсионера возбудило уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств, - уточнили следователи.

Пожилому рабочему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.