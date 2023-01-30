Компания экс-губернатора Кубани Александра Ткачева планирует купить курорт «Архыз»

Курорт "Архыз". Фото arhyz-resort.ru

В федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компании «Горные вершины» о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз». Информацию подтвердили в ведомстве. Сейчас эксперты службы в установленном порядке оценивают влияние сделки на рынок.

- В настоящее время проводится прием заявок на участие в конкурсе по покупке курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Конкурсные процедуры пройдут после окончания приема заявок 14 февраля, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Компания «Горные вершины» в конце 2022 года была зарегистрирована в Краснодаре. Генеральным директором обществ указан Андрей Скок. Также его имя фигурирует в данных еще нескольких компаний, среди которых «Юг-Бизнеспартнер». Эту фирму связывают с семейным бизнесом бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева, сообщает РБК-Краснодар.

Инвестор должен будет развивать курорт. Фото arhyz-resort.ru

Сделка по продаже курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии была одобрена в конце декабря 2022 года. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 14 февраля. Горнолыжный курорт, созданный с нуля государством, в 2023 году перейдёт частному инвестору на условиях открытого конкурса.

- Обязательства частного инвестора при покупке «Архыза» — серьезные. Это создание не менее 30 км горнолыжных трасс, в том числе, с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых — Дукка — будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8000. Мы ждём ответственный, нацеленный на развитие перспективного кластера бизнес в этом проекте, — рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Продажа 100% акций пройдет в два этапа. Победителя конкурса назовут в марте-апреле 2023 года.