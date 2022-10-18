Что осталось от самолета, рухнувшего в Ейске: публикуем видео сгоревшего СУ-34

Фото: Вениамин Кондратьев.

Во дворе дома в Ейске упал военный самолет СУ-34. Из-за этого произошел взрыв, повлекший за собой множество неприятных последствий.

Трагедия случилась по адресу улица Коммунистическая, 20/1. Некоторые местные жители до сих пор в не верят, что в их тихий городок пришло такое несчастье. Справиться с психологическими проблемами на месте людям помогают приехавшие специалисты, но вот что делать с материальным ущербом, пока только решается.

Во дворе дома сейчас разворачивается не просто ужасающая картина. Ощущение, что кто-то переделал тихую улицу в декорации для фильма про конец света. Везде валяются груды мета, разбросаны куски бетона, во многих окнах выбиты стекла, вырван подъезд. И все это лишь малая часть того, что удалось заснять прибывшему на место корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань».

- Возле дома стоят сгоревшие машины, от которых остался один остов. Повсюду пожарные и спасатели, - рассказал журналист.

На данный момент всех жильцов, которые остались без крыши над головой пытаются разместить. Кого-то определили в санатории и пансионаты края, некоторые люди отправились переночевать к своим родственникам, а кого-то и вовсе, приютили местные жители. Люди хотят помочь своим близким, даже если не знают их лично.

- Приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит — 10 тысяч рублей, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На данный момент известно о четырех погибших и 19 раненных.

Все информация о произошедшем уточняется.