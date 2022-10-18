Услышал грохот, схватил кота и побежал: житель дома, где рухнул самолет в Ейске, рассказал об эвакуации

Владислав Костиницын с котом Баксом. Фото: скриншот видео

Ейчанин Владислав Костиницын вечером 17 октября находился дома. Мужчина был на кухне, когда увидел яркую вспышку, а после услышал взрыв. Сначала он подумал, что прилетела ракета. Но, выглянув в окно, понял, что во дворе горит самолет.

- Пролетел шар, потом раздался грохот. Все начало взрываться, бабахать, - поделился очевидец.

В квартире на седьмом этаже Владислав Анатольевич находился один. Жена ушла по делам. Выходить на улицу сразу мужчина побоялся, но вскоре услышал стук в дверь. Это с обходом проходили полицейские. Они просили покинуть дом.

- Я сразу взял самое ценное - документы и нашего кота Бакса, - признался Владислав.

Животное было напугано не меньше, чем хозяин, но сопротивляться не стало. Весь вечер Бакс провел на руках хозяина, несмотря на переполох и переезд в пункт временного размещения.

- Сильно пострадал второй подъезд, мы живем в третьем. Окна в квартире остались на месте после взрыва. Но пламя к нам подбиралось, - вспоминает мужчина.

Семью Владислава Костиницына отвезли в детский оздоровительный лагерь. Рыжий Бакс сейчас тоже здесь.

- У нас находятся 19 человек, среди них 6 детей. Все накормлены, волонтеры помогают. Есть теплая одежда, постельное белье, одеяла, продукты - все есть. Медицинская помощь оказывается, скорая постоянно дежурит, - рассказал директор лагеря Алексей Лукашенко.

Ожидается, что в скором времени сюда прибудут еще два человека. Во всеми жильцами пострадавшего дома работают психологи.

- Поработали с детьми и взрослыми. Люди напуганы, но ни паники, ничего такого нет, - отметила психолог УМВД по Ейскому району Елена Исютина.

Пострадавшим людям в Ейске оказывают помощь словом и делом, а кот Бакс приходит в себя рядом с хозяином.