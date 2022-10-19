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Общество19 октября 2022 9:20

Спальники и термобелье для бойцов: Кубанская фабрика перешла на выпуск одежды для участников СВО

В Краснодарском крае трикотажная фабрика начинает выпуск спальных мешков для участников спецоперации
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
За рабочий день на фабрике шьют полсотни комплектов термобелья для участников СВО.

За рабочий день на фабрике шьют полсотни комплектов термобелья для участников СВО.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Трикотажная фабрика в станице Петровской Славянского района перешла на выпуск продукции для нужд российской армии. За три недели наладила выпуск термобелья и подшлемников для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а скоро запустит в производство спальные мешки для наших солдат.

Самый младший сын генерального директора фабрики Ларисы Беловой, 20-летний Максим, несет срочную службу на границе России. Лариса Васильевна не раз навещала его, собирая для Макса и его сослуживцев вместе с коллегами гуманитарную помощь: овощи, фрукты, домашние консервы, сменные липучки для бронежилетов и, конечно, продукцию фабрики – термобелье, подшлемники, трусы, носки, майки.

Максим, младший сын генерального директора производства Ларисы Беловой, сейчас защищает границу страны. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

Максим, младший сын генерального директора производства Ларисы Беловой, сейчас защищает границу страны. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

– К идее добавить в ассортимент нашей продукции трикотажные изделия, которые требуются участникам специальной военной операции, меня и весь коллектив фабрики подтолкнуло желание помочь нашим ребятам, которые отдают воинский долг Родине, – говорит генеральный директор фабрики Лариса Белова. – Три недели назад мы запустили производство термобелья. Его модель разработана нашим конструктором, выпускаем весь модельный ряд – от 46 до 56 размера, шьем из мягкой и дышащей ткани, которая держит форму и тепло при температуре до -25С.

Лариса Белова руководит производством, где делают продукцию для участников СВО. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

Лариса Белова руководит производством, где делают продукцию для участников СВО. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

В карантин - маски, сейчас – термобелье

В Петровской без малого четверть века шьют мужской, женский и детский трикотаж, отмеченный знаком «100 лучших товаров России». Во время карантина маски, сделанные на фабрике, стали спасением для нескольких районов Кубани и страны. Сейчас же трикотажная фабрика ежедневно выпускает до 500 комплектов термобелья за рабочий день. Они разлетаются как горячие пирожки: их покупают мобилизованные, заказывают для уезжающих в зону специальной военной операции в других регионах страны.

В цехах фабрики за три недели отшили больше двух тысяч комплектов термобелья для военных.

В цехах фабрики за три недели отшили больше двух тысяч комплектов термобелья для военных.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Мы полностью модернизировали производство: приобрели немецкие автоматические настилочную и раскройную машины «Булльмер», японские промышленные швейные машины «Ямато», – продолжает Лариса Белова. – Высокотехнологичное оборудование позволило нам быстро наладить выпуск качественных изделий для участников спецоперации. Наши сотрудницы-швеи вкладывают всю душу в изделия, которые согревают наших ребят-защитников.

Спальники для солдат

Современная техника позволяет ввести электронные лекала модели в память раскроечной машины, занимающей отдельный цех, а та сама настилает до 50 слоев ткани, сжимает до семи сантиметров и разрезает ее. Новейшее оборудование минимизирует расход ткани: лекала заготовок для термобелья и подшлемников занимают почти все полотнище.

Раскрой, который буквально через пару часов станет термобельем для наших солдат.

Раскрой, который буквально через пару часов станет термобельем для наших солдат.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Затем раскрой на 40-50 комплектов термобелья и подшлемников для участников спецоперации отдают в соседний швейный цех, где мастерицы сшивают их почти не имеющим рельефа тоннельным швом «флэтлок». Пошитые утром комплекты уже вечером разъезжаются по четырем фирменным магазинам фабрики в станицах Петровской, Полтавской и Славянске-на-Кубани, часть отправятся в зону спецоперации.

Вот такие майки, сделанные в станице Петровской, согревают наших военных в зоне СВО.

Вот такие майки, сделанные в станице Петровской, согревают наших военных в зоне СВО.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– За день мы шьем 450 комплектов термобелья для участников спецоперации, которое через пару дней попадет к ребятам в зону СВО. А скоро еще пошьем экспериментальный образец утепленного спального мешка для наших военнослужащих, – продолжает Лариса Белова. – Благодаря застежке-молнии длиной 2,3 метра и увеличенной ширине спальник позволит солдатам пользоваться им прямо в разгрузке. Его мы тоже конструируем сами: пусть он согреет наших парней, приближающих победу России.

Всего же уже более 2000 комплектов белья произвели на трикотажной фабрике в станице Петровской для участников специальной военной операции.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ