Спальники и термобелье для бойцов: Кубанская фабрика перешла на выпуск одежды для участников СВО

За рабочий день на фабрике шьют полсотни комплектов термобелья для участников СВО. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Трикотажная фабрика в станице Петровской Славянского района перешла на выпуск продукции для нужд российской армии. За три недели наладила выпуск термобелья и подшлемников для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а скоро запустит в производство спальные мешки для наших солдат.

Самый младший сын генерального директора фабрики Ларисы Беловой, 20-летний Максим, несет срочную службу на границе России. Лариса Васильевна не раз навещала его, собирая для Макса и его сослуживцев вместе с коллегами гуманитарную помощь: овощи, фрукты, домашние консервы, сменные липучки для бронежилетов и, конечно, продукцию фабрики – термобелье, подшлемники, трусы, носки, майки.

Максим, младший сын генерального директора производства Ларисы Беловой, сейчас защищает границу страны. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

– К идее добавить в ассортимент нашей продукции трикотажные изделия, которые требуются участникам специальной военной операции, меня и весь коллектив фабрики подтолкнуло желание помочь нашим ребятам, которые отдают воинский долг Родине, – говорит генеральный директор фабрики Лариса Белова. – Три недели назад мы запустили производство термобелья. Его модель разработана нашим конструктором, выпускаем весь модельный ряд – от 46 до 56 размера, шьем из мягкой и дышащей ткани, которая держит форму и тепло при температуре до -25С.

Лариса Белова руководит производством, где делают продукцию для участников СВО. Фото: личный архив Ларисы Беловой.

В карантин - маски, сейчас – термобелье

В Петровской без малого четверть века шьют мужской, женский и детский трикотаж, отмеченный знаком «100 лучших товаров России». Во время карантина маски, сделанные на фабрике, стали спасением для нескольких районов Кубани и страны. Сейчас же трикотажная фабрика ежедневно выпускает до 500 комплектов термобелья за рабочий день. Они разлетаются как горячие пирожки: их покупают мобилизованные, заказывают для уезжающих в зону специальной военной операции в других регионах страны.

В цехах фабрики за три недели отшили больше двух тысяч комплектов термобелья для военных. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Мы полностью модернизировали производство: приобрели немецкие автоматические настилочную и раскройную машины «Булльмер», японские промышленные швейные машины «Ямато», – продолжает Лариса Белова. – Высокотехнологичное оборудование позволило нам быстро наладить выпуск качественных изделий для участников спецоперации. Наши сотрудницы-швеи вкладывают всю душу в изделия, которые согревают наших ребят-защитников.

Спальники для солдат

Современная техника позволяет ввести электронные лекала модели в память раскроечной машины, занимающей отдельный цех, а та сама настилает до 50 слоев ткани, сжимает до семи сантиметров и разрезает ее. Новейшее оборудование минимизирует расход ткани: лекала заготовок для термобелья и подшлемников занимают почти все полотнище.

Раскрой, который буквально через пару часов станет термобельем для наших солдат. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Затем раскрой на 40-50 комплектов термобелья и подшлемников для участников спецоперации отдают в соседний швейный цех, где мастерицы сшивают их почти не имеющим рельефа тоннельным швом «флэтлок». Пошитые утром комплекты уже вечером разъезжаются по четырем фирменным магазинам фабрики в станицах Петровской, Полтавской и Славянске-на-Кубани, часть отправятся в зону спецоперации.

Вот такие майки, сделанные в станице Петровской, согревают наших военных в зоне СВО. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– За день мы шьем 450 комплектов термобелья для участников спецоперации, которое через пару дней попадет к ребятам в зону СВО. А скоро еще пошьем экспериментальный образец утепленного спального мешка для наших военнослужащих, – продолжает Лариса Белова. – Благодаря застежке-молнии длиной 2,3 метра и увеличенной ширине спальник позволит солдатам пользоваться им прямо в разгрузке. Его мы тоже конструируем сами: пусть он согреет наших парней, приближающих победу России.

Всего же уже более 2000 комплектов белья произвели на трикотажной фабрике в станице Петровской для участников специальной военной операции.