Как выглядит девятиэтажка в Ейске после падения военного самолета

Так выглядит дом в Ейске Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ейск функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Город не спал всю ночь. В пострадавшей от падения военного самолета девятиэтажке жили до 600 человек. Известно, что на месте трагедии нашли тела 13 человек, трое из них - дети. Еще 19 с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. Над их спасением работают лучшие врачи Краснодарского края, вечером самых тяжелых пострадавших доставили санавиацией в Краснодар. Сюда же, в Ейск, для решения подобных вопросов максимально оперативно вечером 17 октября прилетел министр здравоохранения РФ Владимир Мурашко.

Спасатели закончили разбирать завалы под утро 18 октября. Специальная комиссия оценивает нанесенный ущерб конструкциям дома.

- Если для жизни он будет непригодным, построим жильцам пострадавших квартир новые, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на месте ЧП.

Пока решено выплатить им по 10 тысяч рублей, а семьям погибших - по миллиону. Региональные власти взяли на себя обязательства оплатить похороны жертв трагедии.

Во дворе дома на Коммунистической работают криминалисты, они собирают обломки самолета. Он превратился в груду обгоревшего металла.

- Самолет с уже горевшими двигателями пролетел прямо мимо моих окон, - делится житель соседней похожей девятиэтажки. - Все было на моих глазах. Еще немного, и это мог бы быть мой дом.

Увидеть разрушения пролетов можно только издалека. Из-за опасности обрушения конструкций дома сюда никого не пускают, кроме экстренных служб.

Следователи возбудили уголовное дело. Раскрыть объективные причины падения СУ-34 смогут только бортовые самописцы.