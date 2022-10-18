Где ребенка научат кодить на популярных языках программирования

Фото предоставлено школой программирования «Алгоритмика»

Хотите обучить ребёнка кодить на самых популярных языках программирования и обучить полезным навыкам 21 века? Доверьте это нам! Мы докажем, что мир IT ближе чем кажется!

Алгоритмика — международная школа программирования для детей от 6 до 16 лет и быстрорастущий технологический проект России в области детского дополнительного образования:

• 860 000+ выпускников в 80 странах мира.

• Каждую неделю школы Алгоритмики открываются в новых городах и странах

• Собственная IT-платформа для обучения на площадках Алгоритмики или онлайн в любой точке мира

• Команда профессиональных методистов и постоянно обновляемая линейка курсов: от компьютерной грамотности до Python-разработки.

Широкая линейка курсов

Ученики Алгоритмики учатся кодить на самых популярных языках программирования в мире и пробуют себя в роли востребованных IT-специалистов и собирают портфолио собственных проектов.Курсы программирования в Алгоритмике устроены как факультеты в университете: по окончании каждого курса можно перейти на следующий, чтобы продолжить обучение в новом учебном году.

Собственная методика

Программы курсов разрабатывает команда из профессиональных методистов с педагогическим и психологическим опытом. Ведущие методисты Алгоритмики регулярно обновляют существующие курсы, учитывая новые тренды в IT, образовании и мире детей.

Игровой формат обучения

В обучающую платформу встроена геймификация и персонажи, а все курсы строятся на основе своей сюжетной линии. Дети помладше запускают роботов на Марс, а подростки выполняют реальные заказы и продвигаются по карьерной лестнице в IT-компании.

Проектный подход

В Алгоритмике дети уже в процессе обучения создают собственные проекты. Каждый модуль курса заканчивается защитой индивидуального или группового проекта перед одногруппниками.

Упор на развитие навыков будущего

В Алгоритмике дети учатся не только кодить или считать, но и придумывать идеи для проекта, искать информацию, распределять задачи и презентовать свою работу перед аудиторией.

Креативность, логика и критическое мышление, командная работа и публичные выступления — это навыки, с которыми проще учиться в школе, строить планы на будущее и добиваться поставленных целей.

Обучающая IT-платформа — это разработанный командой Алгоритмики инструмент для обучения, аналитики и общения:

- Умный учебник с заданиями, играми и подсказками. Ребенок занимается в своем темпе: платформа анализирует прогресс и предлагает задания нужного уровня сложности

- Лаборатория проектов. Здесь студент с первых занятий применяет знания на практике: собирает игры в Scratch или разрабатывает приложения на Python

- Сообщество по интересам. Дети делятся своими проектами прямо внутри платформы: лайкают, комментируют и находят друзей среди учеников Алгоритмики по всему миру

- Контроль качества обучения. Анализ больших данных на платформе позволяет Алгоритмике контролировать образовательные результаты и качество работы преподавателей

Приглашаем попробовать на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс!

Ваш ребёнок узнает принцип построения алгоритма, познакомится с основами программирования и напишет свои первые строчки кода!

Навыки программирования и дизайна будут конкурентным преимуществом, вне зависимости от выбранной профессии в будущем.

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