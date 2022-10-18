«Я стоял на карнизе и ждал помощи»: житель девятиэтажки в Ейске после крушения военного самолета пытался спасать соседей

Валентин Ведерников

В Ейске приходят в себя после трагедии. Вечером 17 октября прямо в жилой массив рухнул военный самолет СУ-34. Он загорелся еще в воздухе, пилоты успели катапультироваться. А тяжелая махина с полными топливными баками, задев дом в районе пятого этажа девятиэтажки, упала во двор. По одной из версий, это был тренировочный полет "сушки". Но что-то во время него не задалось. Как во время столкновения и после него, рассказал "КП" - Кубань" один из жильцов дома.

- Я лежал дома на кровати. Время такое, после рабочего дня в седьмом часу вечера. Вдруг кровать моя пошатнулась от сильного удара. Это был момент, как раз когда самолет влетел, - рассказал "КП" - Кубань" Валентин Ведерников, житель второго этажа разрушенного подъезда. - Я схватил куртку, в ней лежал паспорт, и прямо босиком пошел к двери. Открыл дверь, а там уже валил густой дым. Я понял, что идти по лестнице в подъезд не имеет смысла.

Тогда, по словам парня, он решил выйти на балкон и по трубе попробовать спуститься.

- Я вынул москитную сетку, вылез на водосточную трубу. А там бабушка на уровне третьего этажа стояла вся в дыму. Я звал ее к себе, но она побоялась идти на карниз. Мы пытались убедить ее, что необходимо пытаться спастись, но она категорически отказывалась, - говорит Валентин.

В итоге парню удалось спуститься при помощи спасателей вниз, хотя внизу все выглядело не менее страшно - под ногами из-за разлитого топлива самолета пылала земля.

- Спасатели не дали вернуться и спасти остальных. Было слишком опасно уже. Боюсь, что моя соседка осталась там навсегда. Дым не дал возможности выжить, - продолжает парень.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13 человек. Трое из них - дети.

- Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы, - сообщили в СК РФ.