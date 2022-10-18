Пилоты уводили самолеты в поля и садились на воду. Вспоминаем крупные авиакатастрофы в небе над Ейском

Ан-12 на мелководье Ейского лимана. Фото: Википедия.

Пока в причинах падения Су-34 возле многоэтажки в Ейске разбираются следователи и криминалисты, «КП»-Кубань» вспомнила, какие еще авиакатастрофы происходили в небе над этим городом.

18 октября 1967 года над станицей Ясенская, что почти в 40 километрах от Ейска, за штурвалом МиГ-17 возвращался на аэродром с тренировочного бомбометания курсант Игорь Щипанов. На высоте в 700-800 метров двигатель самолета отказал. Пилот-третьекурсник мог бы катапультироваться, но в этом случае истребитель рухнул бы на жилые дома.

Щипанов «перетянул» самолет через станицу, сбросил скорость и попытался сесть в степи на «брюхо», без шасси. Однако из-за отказа топливной системы детонировали пары керосина: взрыв разорвал крылатую машину пополам, пилот погиб мгновенно – его буквально вдавило в приборную доску.

– Сегодня имя Игоря Щипанова носит школа № 21 в станице Ясенской, жителей которой он спас. Перед школой установлен бюст героическому летчику с макетом МиГа. Есть красивая легенда о том, что подвигу Щипкова Эдита Пьеха посвятила песню «Огромное небо», которую тогда распевал весь город, – рассказали «КП»-Кубань» в Ейском краеведческом музее. – Увы, это не так: шлягер Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского написан в честь ростовчанина Бориса Капустина, который за год до Игоря Щипкова совершил похожий подвиг в небе над западным Берлином.

Местные жители считают, что в разные годы курсанты-летчики еще несколько раз уводили самолеты от Ейска и окрестных поселков, спасая их жителей. В электронных справочниках есть упоминания о катастрофе учебного МиГ-15 в 1973 году под селом Кухаривка, упавшем в Ейский лиман летом 1985 года, год спустя разбившемся рядом с городским кладбищем Ейска бортом этой же модели и затонувшем близ станицы Должанской в 1990 году Л-39.

Как тонула летающая лаборатория

Вероятно, самая крупная авиакатастрофа с участием военного самолета произошла 8 августа 1988 года над Ейским лиманом. Летающая лаборатория Ан -12 перевозила личный состав стоящего в Батайске авиаполка в Ейск: на борту находились 55 человек, включая членов экипажа. По разным данным, от 24 до 32 пассажиров Ан-12 тогда погибли.

Самолет заходил на посадку над Ейским лиманом, когда при перекачке топлива из резервных баков в основные у Ан-12 на высоте 600 метров отказали все четыре двигателя. До посадочной полосы оставалось меньше шести километров: экипаж выпустил шасси и закрылки и принял решение садиться на воду.Планирование, больше похожее на падение, длилось тринадцать секунд. Ан-12 коснулся воды, «клюнул» носом и буквально зарылся носом в ил. От удара фюзеляж самолета раскололо, а затем быстро заполнился водой с керосином. Пассажиры в грузовом отсеке, которые не погибли от удара, захлебнулись в воде или отравились парами топлива.

– Авиакатастрофа произошла буквально на глазах ейчан и курортников, отдыхавших на берегу лимана. Довольно быстро на помощь летчикам и пассажирам отправились гражданские катерки и лодки, – добавили в музее. – Старожилы рассказывали, что практически все пассажиры в салоне и находившийся в кабине экипаж выжили, а командир самолета помогал им выбираться на крылья Ан-12, откуда их снимали подоспевшие на помощь военные моряки.