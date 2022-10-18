14-го погибшего после крушения военного самолета в Ейске нашли под его двигателем

Мужчину идентифицируют

Число погибших в Ейске после крушения Су-34 увеличилось до 14 человек. В разрушенной и обожженной девятиэтажке завалы разобрали еще к утру 18 октября. О гибели 14-го человека узнали, когда были собраны все детали самолета.

Тела остальных жертв трагедии 17 октября нашли внутри девятиэтажки. Это 10 взрослых и трое детей.

Предварительно, погибшими числятся:

1. Ищенко Николай, 5 лет;

2. Ищенко Иван, 9 лет;

3. Курбатова Нина, 8 лет;

4. Сидорова Людмила, 68 лет;

5. Сурядный Александр, 47 лет;

6. Ищенко Наталья, 26 лет;

7. Ищенко Александр, 50 лет;

8. Ищенко Галина, 49 лет

9. Ищенко Антон, 20 лет.

Все они были жильцами пятого, шестого и седьмого этажей, куда врезался Су-34. Причиной крушения военного бомбардировщика называют неисправности самолета. А пилоты, которым, кстати, удалось выжить, якобы уводили самолет к ейскому лиману. Но реальность такова, что самолет ушел в крутое пике прямо в сердце жилого массива. В вечернее время многие из жильцов печально известного дома находились в своих квартирах.

Однако следствие только начато, и объективно обо всем, что произошло на борту самолета скажут записи черных ящиков, их коды уже исследуются специалистами.