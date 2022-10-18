Люди прыгали из окон, одного нашли под двигателем самолета: жертвами крушения Су-34 в Ейске стали 14 человек

Завалы на месте уже разобраны

- Я на кухне был, готовил. Уже темнело, как комната резко озарилась светом, потом он потух и взрыв. Аж стены задрожали. Все за считаные секунды. Я тут же к окну, а во дворе - ужас! Горит самолет, все трещит и такой гул стоял, - говорит житель девятиэтажки Ейска Владислав Костиницын. У мужчины на руках - рыжий испуганный кот Бакс. - Схватил Бакса своего, документы, телефон и выбежал на улицу. Он меня царапал, но я его под куртку засунул и крепко держал, чтобы не убежал.

Девятиэтажку, в которой живет мужчина, задел военный самолет при падении. Су-34 рухнул во время учений. По данным Минобороны РФ, «борт упал рядом с жилым домом в Ейске в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа». Пилоты, их было двое, успели катапультироваться. Одного из них в кустах рядом с домом в запутавшемся парашюте нашли очевидцы трагедии.

- Дядь, нормально все? - поднимали на ноги летчика несколько парней.

- Да-да, - отвечал тот.

- Это сбили, да? - спрашивали у пилота. Очевидцы думали, что самолет могли сбить ВСУ.

- Нет, - пилот был немногословен.

Ему вызвали скорую. Помощь врачей потребовалась и десяткам жильцов девятиэтажки. После падения самолета половина многоквартирника разрушилась, начался пожар. Сам дом - в форме буквы Г, сбоку он не пострадал, а вот от квартир с 1-го по 5-й этаж ничего не осталось. В них были люди. Спасатели всю ночь разгребали завалы, вытаскивали жильцов. Жертвами ЧП стали 13 человек - они погибли в пожаре. Среди них и трое детей. Еще 19 человек - пострадали. Всего же в доме проживали почти 600 человек.

ПРОХОЖИЙ ПОМОГАЛ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

Когда рухнул самолет, ейчанин Артем Волков как раз проходил мимо этого дома.

- Я проходил курсы оказания первой помощи при ЧС, кинулся к дому, уже ясно было, что придется спасать людей, - рассказывает Артем. - Во дворе дома от удара обрушились балконы, все было в обломках. И квартиры горели. Когда я там оказался, полиция и спасатели уже работали. Предложил им свою помощь, они не отказались. Вместе мы обходили квартиры, на которые еще не перекинулся огонь, стучались в двери, чтобы вывести жильцов. Многие уже были разрушены взрывом после того, как рухнул борт. Взламывали заваленные обломками двери. Так, при мне нашли мертвой женщину, но вывели живой бабушку из одного из подъездов. А в одной из квартир обратил внимание полицейских на несколько пар детской обуви в прихожей. Они зашли в одну из комнат и достали из-под завалов еще дышавшего ребенка, но он был без сознания. Не знаю, что с ним сейчас. Надеюсь, живой. Все вообще было как в фильме-катастрофе - в дыму, цементной пыли и диком ужасе. Люди кричали, лопались горящие стекла, горели припаркованные во дворе машины. Пока пожарные тушили дом, а полиция эвакуировала людей, видел, как из одного окна на верхних этажах выбросили на руки стоявшим внизу людям кошку.

Прыгали из окон горящих квартир и люди. Трое так погибли. А 40-летнюю Елену Булышеву долго искали под завалами. Женщина на большом сроке беременности, через пару недель у нее срок рожать. Ее нашли спасатели и увезли в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь и жизнь малыша.

- Всего в девятиэтажке жили около 600 человек, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. - В день трагедии было известно о трех погибших, но к утру, когда спасатели разгребли завалы, их стало уже 13. 19 человек с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. С ними сейчас работают лучшие врачи Кубани. Самых тяжелых доставили в краевую больницу.

Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим при крушении Су-34 в Ейске. Об этом сообщили в Кремле. А через несколько часов после падения самолета к месту ЧП прибыли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, министр здравоохранения РФ Владимир Мурашко, глава МЧС Александр Куренков. Они не только обошли место трагедии, но и побывали в больнице и в пункте эвакуации, куда доставили пострадавших.

- Взрыва не было. Рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди, - сообщил глава МЧС. - На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС.

- У нас находятся 19 человек, среди них шестеро детей. Все накормлены, волонтеры помогают. Теплая одежда, постельное белье, одеяла, продукты - все есть. Медицинская помощь оказывается, скорая постоянно дежурит, - рассказал Алексей Лукашенко, директор детского лагеря, в котором и устроили эвакуационный пункт. - Со всеми работают психологи. Люди напуганы.

Губернатор Кубани сообщил, что пострадавшим пока решено выплатить по 10 тысяч рублей, а семьям погибших - по миллиону. Региональные власти также взяли на себя обязательства оплатить похороны жертв трагедии. А дом предстоит обследовать экспертам. Власти Ейска также выплатят компенсации - пострадавшие от легкого вреда здоровью получат по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого - 400 тысяч рублей. За потерянное имущество тоже обещают деньги - от 50 до 100 рублей.

- Если для жизни дом будет непригодным, построим людям новые квартиры, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил полетов или подготовки к ним. Раскрыть же объективные причины падения СУ-34 смогут только бортовые самописцы.

- Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. На месте крушения самолета найдены и приобщены к делу данные с бортовых самописцев, по ним назначены экспертизы, - сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Назначена экспертиза

ШАССИ ЗАСТРЯЛО НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ

Утром после ЧП к дому стали подтягиваться жильцы сгоревших квартир. Но их близко пока не пускают. Двор обнесен сигнальной лентой, тут дежурят спасатели и полиция. Половина дома - разворочена, во дворе - десятки выгоревших машин. Валяются и обломки Су-34. Судя по всему, когда борт падал, все же задел часть дома. Либо после взрыва обломки раскидало на несколько метров. Так, между четвертым и пятым этажом застряла часть шасси рухнувшего самолета, чуть выше, в районе шестого, - обломок крыла. Внизу во дворе лежит хвостовая часть и мотор. В паре десятков метров от дома, почти на углу, часть кабины.

- У меня квартира на первом этаже, я тогда был дома, - рассказывает Александр Чернышенко. - Это какое-то чудо, что я жив остался. Грохот был такой, все так горело и пылало, что до сих пор не могу прийти в себя. Сам никуда выбежать не смог, был шок. Нас эвакуировали. Кто-то пришел и вытащил меня из квартиры. Я тысячу рублей успел схватить с собой и все, остальное все в квартире осталось.

Тянутся к сгоревшему дому и люди из соседних многоэтажек. Все обсуждают трагедию.

- Самолет летел над нами, и вдруг мы заметили, как вырывается пламя в районе двигателей. А потом самолет уже полетел в неуправляемом, похоже, пике, - рассказывает Игорь Демашко из соседнего дома, который рядом пострадавшим. Он видел, как падал борт.

Рядом со сгоревшим домом местные устроили небольшой мемориал в память о погибших. Сюда несут мягкие игрушки и цветы. Второй появился у магазина, в который погибшие жильцы ходили за продуктами, он сразу за многоэтажкой.

КСТАТИ

Почему пилоты не увели борт от города

- Летчики действовали правильно, они сделали все возможное, чтобы увести самолет от дома, - объясняет военный летчик Евгений Петров. - Взлетная полоса, с которой самолет отправился, находится в пределах города. Я знаю тот аэродром, со взлетной полосы можно лететь либо в направлении города, либо назад. Но всегда - по правилам, то есть против ветра. В этот день против ветра было именно в сторону города! Насколько мне известно, при взлете у Су-34 загорелся двигатель, и он начал падать. Если нарисовать карту и посмотреть на ней траекторию движения, то по тому месту, где рухнул самолет, ясно, что летчики пытались дотянуть судно до лимана. Потому что другого выбора не было, в момент падения судна город был везде. До воды не удалось удержать высоту всего в 800 метров. Все пилоты знают, что в случае ЧП лайнер надо уводить от населенного пункта, чтобы не было большого количества жертв. В Ейске в восьмидесятых годах уже падал самолет, и тогда пилоты увели его от города - они смогли дотянуть и рухнули в лиман. В этот же раз просто не успели по техническим причинам.

Угрозы обрушения дома нет

КОНКРЕТНО

Лайнер был без боеприпасов

- Самолет хоть и учебно-тренировочный, но военный. В нем всегда есть авиационная пушка, она заряжена. Это тоже боекомплект. Но это не ракеты, не бомбы, которые подвешиваются на внешней подвеске, - объясняет заслуженный военный летчик России Владимир Попов. - То есть если бы на самолете были ракеты и бомбы, то снесло бы весь дом. И жертвы исчислялись десятками. А возгорание двигателя могло произойти по разным причинам. Либо из-за проблем с топливной системой, либо из-за рассогласования работы турбины, еще как вариант - неисправной проводки. Нужно внимательно со всем разбираться, чем сейчас и занимаются эксперты. А сильный пожар, похожий на взрыв, вспыхнул на месте ЧП из-за большого количества горючего - его в баке самолета было минимум от 5 тонн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Директор школы искала ребят

Сразу за сгоревшей многоэтажкой в Ейске - школа, в которую и ходили дети из этого дома. Когда рухнул самолет, все заволновались, что осколки прилетят в нее. Но дети не пострадали.

- Со школой все хорошо, детей эвакуировали. Пострадала одна девочка из 4-го «Г» класса, она была в это время уже дома, - рассказала радио «КП» директор школы Оксана Лысенко. - Ее с папой госпитализировали. Остальных наших учеников мы обзвонили - все живы, хотя есть с поврежденными квартирами. Когда рухнул самолет, было 18:10, у нас в школе были дежурный администратор, заместитель по внеклассной работе, охранник - всех эвакуировали. Ребят в это время уже не было.

От пострадавшей многоэтажки рукой подать и до детского сада. Но и там в это время уже не было ребят.