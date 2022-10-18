Губернатор Кубани рассказал жильцам дома в Ейске о сроках его восстановления

Губернатор Кубани рассказал жильцам пострадавшего дома об алгоритме его восстановления. Фото: скриншот видео. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с жителями многоэтажного дома в Ейске, пострадавшего от пожара после падения военного самолета. Люди сейчас находятся в одном из санаториев Ейска. Жильцы первого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подъездов дома, пострадавшего из-за падения самолета в Ейске, сегодня с 18:00 могут возвращаться в свои квартиры.

– К 15:00 в доме завершили аварийно-спасательные работы, а потом начнутся восстановительные, – сказал Вениамин Кондратьев. – Мы должны учесть мнение экспертов, строителей, в первую очередь, о состоянии конструкций дома, насколько они пострадали от высокой температуры, и должны выяснить, можно ли их восстановить.

Губернатор отметил, что при благоприятном заключении экспертов о состоянии несущих конструкций многоэтажки, жильцы квартир всех подъездов, включая третий и четвертый, смогут вернуться в свои квартиры.

– Что касается жильцов разрушенных подъездов, то при положительном заключении экспертов, мы приступим к восстановлению пролетов и, в зависимости от степени повреждений, эти работы займут от одного до пяти месяцев, – добавил Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что, предварительно, по мнению экспертов, конструктив дома не пострадал и в ближайшее время можно начинать аварийно-восстановительные работы. Однако окончательно решение будет принято после оперштаба и озвучено эвакуированным жильцам.

– Это очень важно, для вас в первую очередь, потому что вы сможете в ближайшее время: кто-то раньше, кто-то позже, вернутся в свое жилье, – сказал Вениамин Кондратьев.

После заседания оперштаба губернатор Кубани рассказал журналистам о ситуации.

– Что касается центральной части дома, а это второй, третий и четвертый подъезды, всего 76 квартир, то ситуация по ним требует уточнения. Завтра проведем еще один оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам конкретно этой части дома. Важно понимать, насколько перекрытия и иные конструктивные особенности там претерпели изменения. Так как эта часть дома соприкасалась с самолетом, там была высокая температура и могут быть серьезные повреждения, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.