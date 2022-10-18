Отец периодически выгонял жену с детьми в хлев Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На Кубани отцу, державшему детей в хлеву, назначили 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, жуткие подробности жизни семьи из Отрадненского района раскрылись в июне 2022 года. Как оказалось, глава семейства Алексей Чуба частот издевался над детьми и женой. Мужчина часто выпивал и под действием алкоголя становился неуправляемым.

Так, многодетный отец мог избить детей и жену, а после этого выгнать их в хлев. Женщина с ребятами стелили здесь матрас, брали грязное одеяло и ждали, когда мужчина придет в себя. А в последний раз отец озверел настолько, что связал 12-летнюю и 14-летнюю дочерей веревкой.

О таких зверствах позже узнали соседи. Они и обратились к правоохранителям, чтобы помочь семье. Как оказалось, проблемная семья раньше состояла на учете, но позже ее сняли с контроля.

После проверки на мужчину, который издевался над женой и детьми, завели уголовное дело. В суде он полностью признал вину.

На заседании представители потерпевших рассказали, что отец семейства исправился.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд признал подсудимого виновным. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено наказание виде 200 часов обязательных работ, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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