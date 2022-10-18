Тренеру ФК «Кубань» выплатят 65 млн рублей за бан фамилии Хохлов

Дмитрий Хохлов. Фото: championat.com

Тренеру ФК «Кубань» выплатят 65 миллионов рублей за бан фамилии Хохлов. Популярная социальная сеть постоянно блокировала упоминания о мужчине из-за искусственного интеллекта.

Facebook* на протяжении длительного времени скрывал любую информацию, связанную с Дмитрием Хохловым. В итоге Солнцевский суд Москвы обязал соцсеть выплатить бывшему футболисту сборной России деньги. Также популярная интернет-площадка должна будет в течение одного месяца разблокировать все упоминания фамилии мужчины.

- Иск был частично удовлетворен судом. Facebook обязан выплатить Хохлову 64 миллиона рублей. Также 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и взыскать 571 тысячу рублей судебных расходов. Кроме того, необходимо будет разблокировать все упоминания фамилии Хохлов, - сообщили в Солнцевском суде Москвы.

Дмитрий Хохлов начал реже упоминаться в прессе. Защита спортсмена утверждает, что это произошло как раз из-за блокировок и повлекло за собой уменьшение рекламных предложений.

Мужчина просил суд обязать соцсеть выплатить ему 150 миллионов рублей за компенсацию морального вреда, но окончательное решение вынесли наполовину меньше.

- Мы доказали с помощью экспертизы, что нанесен моральный вред. Также подтверждена блокировка фамилии, - сообщила в суде представитель Хохлова Анна Варганова.

Дмитрий Хохлов родился в Краснодаре. Он был воспитанником футбольной школы «Кубань». Главным тренером футбольного клуба мужчина стал еще в июне 2015 года. Однако из-за низких результатов команды его отправили в отставку через три месяца.

* Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.