Колол дрова, но отрубил руку. На Кубани хирурги провели успешную реплантацию кисти молодому мужчине

Мужчина отвлекся во время колки дров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Апшеронского района как обычно колол дрова во дворе своего дома. Дело было настолько привычным и механическим, что 22-летний мужчина задумался и отвлекся, продолжая машинально махать топором. Через секунду даже не понял, что произошло. Страшная боль, кровь, однако в шоковом состоянии осознание случившегося пришло к мужчине сразу. И именно это спасло ему жизнь. Находясь в сознании, мужчина понял, что полностью отрубил себе кисть на уровне запястья правой руки.

- Я нашел шлангу резиновую, перевязал руку, чтобы кровь меньше шла, позвонил другу чтобы он приехал и отвез в больницу, - рассказывает Валерий.

Уже в Апшеронской центральной районной больнице пациенту оказали первую помощь, помогли правильно законсервировать отрубленную конечность и по линии санавиации срочно доставили в краевую клинику. Через три часа после полученной травмы Валерию вводили обезболивающие препараты и готовили к операции хирурги краевой клиники №1.

Сразу после операции пациент смог пошевелить пальцами.

В операционной работали две бригады врачей. Командой травматологов руководил кистевой хирург НИИ-ККБ №1 Дмитрий Тикунов, бригаду сосудистых хирургов возглавил заведующий сосудистым отделением №1 Роман Виноградов. Пока сосудистые хирурги подготавливали кисть к реплантации, травматологи шили сухожилия и фиксировали кости. Далее уже сосудистые хирурги сшивали сосуды и восстанавливали кровоток в кисти, а травматологи восстанавливали функцию конечности, фиксировали перелом окончательно и работали над нервами.

Спустя семь часов операции врачи выдохнули - правую руку удалость спасти. Кисть кровоснабжается и пациент даже смог пошевелить пальцами.

– Была проделана большая командная работа. Это все очень кропотливый процесс, требующий от хирургов максимальной сосредоточенности и точнейшей работы - рассказал врач травматолог-ортопед, кистевой хирург НИИ-ККБ №1 Дмитрий Тикунов.

Теперь Валерию предстоит долгая реабилитация. Но врачи уверены, что все функции травмированной руки будут восстановлены полностью.