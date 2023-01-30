Звезда "Аншлага" оторвала силиконовую грудь

Карина Зверева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карина Зверева – пышногрудая фигуристая блондинка. Если стройную фигуру и гибкость дамочка приобрела благодаря ЗОЖу и любовью к йоге, то высокую и большую грудь ей подарили пластические хирурги. И во время занятия спортом с бывшей супругой юмориста «Аншлага» Геннадия Ветрова случилось несчастье, рассказывает kp.ru.

- Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Сначала не поняла, что оторвала грудь. Не почувствовала. Вечером температура поднялась... На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на УЗИ, было много жидкости, - цитирует kp.ru знаменитость.

Врачи посоветовали женщине убрать имплант и снова лечь под нож уже после реабилитации. Однако, красотка подумала и отказалась.

- Имплант прирос обратно, - поделилась звезда итогом.

Напомним, Карине Зверевой 45 лет. Первым супругом женщины был юморист Геннадий Ветров, брак с которым продлился 14 лет.

Женщина сделала себе имя на горячих эротических фото. Зрители также могут вспомнить ее по ленте с Александром Реввой "Прабабушка легкого поведения. Начало".