Часть Краснодара рискует остаться без горячей воды: адреса домов

Причины отключений долги жильцов и вина управляющих компаний Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре полным ходом идет отопительный сезон. Только в эти холодные время ряд многоэтажек рискует остаться без горячей воды, а кое-где проблемы вероятны и с отоплением!

- Для производства тепла нам нужны холодная вода, свет и газ. За все эти ресурсы нужно вовремя рассчитываться перед поставщиками. Кроме того, уже сейчас вовсю закупаем трубы и новые насосы: готовимся уже к следующей зиме. На все это нужны значительные средства! - говорят в Краснодартеплоэнерго. - Но где их брать, если потребители задолжали нам почти 350 миллионов?

Больше половины «накопили» управляющие компании и ТСЖ, каждый пятый неоплаченный рубль приходится на жителей - прямых абонентов. Остальные - это юрлица, магазины и прочие потребители. За прошлый год в судах Краснодара на тех, кто забывает о платежках, вынесли больше 2200 судебных решений, еще 400 материалов на должников подадут в феврале-марте. После вердикта служителей Фемиды с ними не церемонятся: блокируют счета у организаций и банковские карты у абонентов.

-У нас 650 управляющих компаний и ТСЖ. Почему 580 вовремя рассчитываются за поставленные ресурсы, а остальные 70 нет? Говорят, что виноваты сами жители: мол, не платят за коммуналку вовремя, - удивляется коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко.

Судя по всему, тех, кто не понимает даже правоохранителей, тепловики будут вынуждены ограничивать и в поставках тепла. В первую очередь в «черном списке» - юридические лица: рестораны, гостиницы и нежилые помещения. Проблемы могут возникнуть и в многоквартирных домах управляющих компаний Калинино, КОМФОРТСЕРВИС, Кубань, Ласточка, Легион, Основа, Умный Дом, ЮГЖИЛКОМФОРТ. «Холодный душ» грозит пролиться в ТСЖ Алькор, Бамовец, Вест, Симф-26, Солнечная аллея, УЮТ-2, УЮТНЫЙ ДОМ.

-Такая мера, как ограничение подачи горячей воды, разрешена законом, но пользуемся мы ей только в крайних случаях и стараемся не доводить до такого сценария, - поясняет руководитель службы сбыта Краснодартеплоэнерго Александр Фисун. - Поэтому советуем жильцам таких многоэтажек призвать управляющую компанию к ответу: куда уходят деньги?

Нет ответа? Обращайтесь в правоохранительные органы или меняйте такую организацию на добросовестную!