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Общество31 января 2023 8:30

«От хороших отцов дети становятся героями». Дочь ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара поддержала бойцов СВО

Бойцов СВО поддерживают свидетели Великой Отечественной войны
Оксана КАДОЧНИКОВА
Дети фронтовиков поддерживают бойцов СВО

Дети фронтовиков поддерживают бойцов СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историей своей жизни и семьи поделилась 87-летняя жительница Краснодара Нуну Владимировна Рябушкина. Пенсионерка прислала в редакцию «КП»-Кубань» трогательное письмо с рассказом о судьбе отца и детстве и поделилась мыслями о нынешней ситуации на Украине. Мы не могли не опубликовать послание женщины, наполненное мудростью и верой в победу.

Отец Нуну Владимировны ушел на фронт и погиб, а мама воспитывала дочерей одна. Они жили в Батуми, когда грянул май 1941 года. Папа, Владимир Иванович, ушел на фронт. В 1942 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в 28 запасной стрелковый полк. По дороге в Сухум получил ранение в левую руку до локтя.

- После госпиталя приехал домой – повидаться с семьей. Но когда узнал о смерти сына Вовочки, которого очень ждал, чуть не потерял сознание. На рассвете собрался, попрощался с нами и ушел «убитый горем». Отца моего уговаривали остаться: «Володя, что ты будешь делать с одной рукой?». А он сказал: «Вы не знаете, что там творится, я и с одной рукой там нужен». И мы больше его не видели, - рассказывает Нуну Владимировна.

Она всю жизнь искала отца. Позже выяснилось, что он погиб, освобождая Краснодарский край от немецко-фашистских захватчиков.

- После освобождения Краснодара 12 февраля 1943 года, три месяца еще освобождали села, хутора, где фашисты были рассеяны, и 15 мая 1943 года 28 человек были направлены в Крымск, освобождали населенные пункты, - продолжает она. - Мой отец участвовал в боях на «Голубой линии», в хуторе Горишный. В селе Экономическое, в июне 1943 года, он погиб. Когда должны были увековечить память моего отца, умерла моя сестра Людмила, а я лежала в больнице после сложной операции. Не смогли тогда приехать.

Нуну Владимировна с сыном Павлом все же съездила на место гибели папы после того, как окрепла.

- Там стоит обелиск, высокий, красивый, до неба, освещает души павших героев, их имена найдены. Я с сыном Павлом ездила, стояла около обелиска и плакала. Их не пересчитаешь, вся стена в фамилиях героев, а по дороге кресты, могилы, я чуть с ума не сошла, - пишет пенсионерка.

В письме она отметила, что связь между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией очень тесная. Сейчас на защиту от нацизма вышли правнуки тех, кто защищал Родину в 40-ых.

- От хороших отцов дети становятся хорошими героями, как сейчас на Украине молодое поколение взяло пример с отцов и дедов, которые победили. И сейчас я надеюсь закончится победой, - отметила Нуну Владимировна.

Пожилая женщина пожелала силы воинам, терпения матерям и возвращения домой с победой всем, кто сейчас находится на поле боя.

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