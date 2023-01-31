«От хороших отцов дети становятся героями». Дочь ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара поддержала бойцов СВО

Дети фронтовиков поддерживают бойцов СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историей своей жизни и семьи поделилась 87-летняя жительница Краснодара Нуну Владимировна Рябушкина. Пенсионерка прислала в редакцию «КП»-Кубань» трогательное письмо с рассказом о судьбе отца и детстве и поделилась мыслями о нынешней ситуации на Украине. Мы не могли не опубликовать послание женщины, наполненное мудростью и верой в победу.

Отец Нуну Владимировны ушел на фронт и погиб, а мама воспитывала дочерей одна. Они жили в Батуми, когда грянул май 1941 года. Папа, Владимир Иванович, ушел на фронт. В 1942 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в 28 запасной стрелковый полк. По дороге в Сухум получил ранение в левую руку до локтя.

- После госпиталя приехал домой – повидаться с семьей. Но когда узнал о смерти сына Вовочки, которого очень ждал, чуть не потерял сознание. На рассвете собрался, попрощался с нами и ушел «убитый горем». Отца моего уговаривали остаться: «Володя, что ты будешь делать с одной рукой?». А он сказал: «Вы не знаете, что там творится, я и с одной рукой там нужен». И мы больше его не видели, - рассказывает Нуну Владимировна.

Она всю жизнь искала отца. Позже выяснилось, что он погиб, освобождая Краснодарский край от немецко-фашистских захватчиков.

- После освобождения Краснодара 12 февраля 1943 года, три месяца еще освобождали села, хутора, где фашисты были рассеяны, и 15 мая 1943 года 28 человек были направлены в Крымск, освобождали населенные пункты, - продолжает она. - Мой отец участвовал в боях на «Голубой линии», в хуторе Горишный. В селе Экономическое, в июне 1943 года, он погиб. Когда должны были увековечить память моего отца, умерла моя сестра Людмила, а я лежала в больнице после сложной операции. Не смогли тогда приехать.

Нуну Владимировна с сыном Павлом все же съездила на место гибели папы после того, как окрепла.

- Там стоит обелиск, высокий, красивый, до неба, освещает души павших героев, их имена найдены. Я с сыном Павлом ездила, стояла около обелиска и плакала. Их не пересчитаешь, вся стена в фамилиях героев, а по дороге кресты, могилы, я чуть с ума не сошла, - пишет пенсионерка.

В письме она отметила, что связь между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией очень тесная. Сейчас на защиту от нацизма вышли правнуки тех, кто защищал Родину в 40-ых.

- От хороших отцов дети становятся хорошими героями, как сейчас на Украине молодое поколение взяло пример с отцов и дедов, которые победили. И сейчас я надеюсь закончится победой, - отметила Нуну Владимировна.

Пожилая женщина пожелала силы воинам, терпения матерям и возвращения домой с победой всем, кто сейчас находится на поле боя.