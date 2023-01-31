«Суворов не разбивал басурман, а вытеснял турок». Против исторических и топографических нестыковок в гимне района на Кубани выступили жители

Гимн района поют на концертах. Фото: пресс-служба Динского района

Участников поэтического клуба "Лира" в Динской не устраивает текст районного гимна. Они озвучили свои претензии властям.

- Тест гимна не соответствует исторической правде, а музыка достаточно слабая, - приводят они результаты заключения экспертов из регионального отделения Союза писателей и композиторов России.

В частности, по их оценке, истории противоречит строчка, в которой говорится, что на реке Кочеты Суворов разбил басурманов, сообщает "Ъ-Кубань".

- Обычно одна из основных особенностей текстов гимнов - географическая привязка, в данном случае - к Динскому району. Но уже первая строчка не дает понимания, что речь о нем "Ты казачий наш край, край заветной мечты, край бесстрашных лихих атаманов..." Тут речь идет о крае, - приводит издание текст аналитической записки.

Но это еще полбеды, считает инициатор обращения - поэт Семен Харченко. В песне речь идет о лихих атаманах, что отнюдь не красит.

- Дальше идет строчка "Суворов на реке Кочеты разбивал бусурманов...". Но он вытеснял турок с кубанских земель блягодаря дипломатическим в том числе договоренностям с местными кавказскими народами, - говорится в документе.

В целом, эксперты сочли, что до символа района, который следует слушать стоя, песня не дотягивает.

Впрочем, автор текста к гимну Алена Стихарева и сама призналась, что ей он не нравится.

- Мне дали техзадание, я вложила в него все эти смыслы, но переписывала много раз. текст прошел множество согласований. Но мне он уже тоже не нравится, - пояснила она "Ъ-Кубань".

Однако в районной администрации считают замену гимна нецелесообразным занятием.

- Как мы сейчас объясним это школьникам, которые знают его наизусть?! И согласования все пройдены, свою оценку дали многие и многие жители района. А придраться можно к чему угодно, - резюмировала начальник районного управления культуры Ирина Данилина.

Текст гимна Динского района

(стихи А. Стихарёвой )

Ты казачий наш край, край заветной мечты,

Край бесстрашных лихих атаманов,

Здесь когда-то давно на реке Кочеты

Сам Суворов разбил басурманов.

ПРИПЕВ:

Динской район под куполом небес

С каждым годом становится краше,

И хранит нас Господь, да Георгиевский крест,

Что на гербе и знамени нашем.

Черноморского войска спасенная рать

По указу великой царицы

На кубанской земле начала создавать

Курени, хутора да станицы.

ПРИПЕВ.

Величаво Динской благодатный район

Золотыми встречает хлебами,

И во славу России раскинулся он

В самом сердце великой Кубани.