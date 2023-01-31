«Суворов не разбивал басурман, а вытеснял турок». Против исторических и топографических нестыковок в гимне района на Кубани выступили жители

Гимн района поют на концертах. Фото: пресс-служба Динского района
Участников поэтического клуба "Лира" в Динской не устраивает текст районного гимна. Они озвучили свои претензии властям.
- Тест гимна не соответствует исторической правде, а музыка достаточно слабая, - приводят они результаты заключения экспертов из регионального отделения Союза писателей и композиторов России.
В частности, по их оценке, истории противоречит строчка, в которой говорится, что на реке Кочеты Суворов разбил басурманов, сообщает "Ъ-Кубань".
- Обычно одна из основных особенностей текстов гимнов - географическая привязка, в данном случае - к Динскому району. Но уже первая строчка не дает понимания, что речь о нем "Ты казачий наш край, край заветной мечты, край бесстрашных лихих атаманов..." Тут речь идет о крае, - приводит издание текст аналитической записки.
Но это еще полбеды, считает инициатор обращения - поэт Семен Харченко. В песне речь идет о лихих атаманах, что отнюдь не красит.
- Дальше идет строчка "Суворов на реке Кочеты разбивал бусурманов...". Но он вытеснял турок с кубанских земель блягодаря дипломатическим в том числе договоренностям с местными кавказскими народами, - говорится в документе.
В целом, эксперты сочли, что до символа района, который следует слушать стоя, песня не дотягивает.
Впрочем, автор текста к гимну Алена Стихарева и сама призналась, что ей он не нравится.
- Мне дали техзадание, я вложила в него все эти смыслы, но переписывала много раз. текст прошел множество согласований. Но мне он уже тоже не нравится, - пояснила она "Ъ-Кубань".
Однако в районной администрации считают замену гимна нецелесообразным занятием.
- Как мы сейчас объясним это школьникам, которые знают его наизусть?! И согласования все пройдены, свою оценку дали многие и многие жители района. А придраться можно к чему угодно, - резюмировала начальник районного управления культуры Ирина Данилина.
Текст гимна Динского района
(стихи А. Стихарёвой )
Ты казачий наш край, край заветной мечты,
Край бесстрашных лихих атаманов,
Здесь когда-то давно на реке Кочеты
Сам Суворов разбил басурманов.
ПРИПЕВ:
Динской район под куполом небес
С каждым годом становится краше,
И хранит нас Господь, да Георгиевский крест,
Что на гербе и знамени нашем.
Черноморского войска спасенная рать
По указу великой царицы
На кубанской земле начала создавать
Курени, хутора да станицы.
ПРИПЕВ.
Величаво Динской благодатный район
Золотыми встречает хлебами,
И во славу России раскинулся он
В самом сердце великой Кубани.