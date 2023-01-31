Наняли киллеров для убийства пристава. В Анапе задержали четверых мужчин, планировавших поджечь дом

В Анапе четверо мужчин наняли киллеров для убийства пристава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе четыре члена «Профсоюза СССР» пытались заказать убийство судебного пристава. Мужчин задержали с поличным.

Алексей Глимейдо, Юрий Садловский, Игорь Гужев и Станислав Паркшеев были пойманы в момент передачи канистры с зажигательной жидкостью полицейскому. Сотрудник МВД действовал под прикрытием, где он работает, четверка не знала. Сам полицейский под видом "киллера" должен был облить дом и машину судебного пристава горючим веществом и поджечь.

- Во время передачи канистры полицейскому участников "Профсоюза СССР" и задержали, - рассказывает "КП"-Кубань" источник в полиции Краснодарского края. - После этого в домах у мужчин провели обыски. Где нашли документы организации - бланки, членские билеты, списки участников организации. На данный момент против четверых мужчин возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по мотивам политической ненависти.

По версии следствия, подозреваемые в 2021 году создали преступную организацию. Первым общим делом бандитов должно было убийство сотрудника ФССП России. Четверка подельников планировали сжечь домовладение и автомобиль.

- Для реализации задуманного фигуранты стали подыскивать исполнителей преступления. Деятельность злоумышленников попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие их действия проходили под контролем. Мужчины разработали план совершения преступления, который сообщили подысканным исполнителями, в роли которых выступили сотрудники краевого центра по противодействию экстремизму, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Подозреваемые заранее изготовили коктейли Молотова и установили место жительства сотрудника ФССП России. Вечером 29 января прошла встреча друзей с подставными киллерами в хуторе Рассвет города Анапы, где они и были разоблачены стражами порядка.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчинам грозит до 20 лет заключения.