В Адыгее именем героя СВО назовут улицу

Валерий Заволянский посмертно награжден званием Героя России Фото: t.me/muratkumpilov

Валерий Заволянский окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и стал офицером спецназа ГРУ. За выполнение воинского долга в зоне спецоперации он посмертно награжден званием Героя России. С первых дней спецоперации в составе своего подразделения защищал ДНР и ЛНР. Группа под его командованием уничтожила четыре миномётные и три артиллерийские батареи противника, пять единиц военной техники ВСУ. 28 мая прошлого года на Изюмском направлении его группа вступили в бой с националистами.

В этом сражении Валерий Заволянский обеспечил сохранность личного состава вверенного подразделения и создал предпосылки для дальнейшего уничтожения и прорыва обороны противника силами своей бригады. Сам он получил смертельное ранение. Валерию было 30 лет.

Похоронили героя в Адыгее, где живут его родители и сестра. А его именем будет названа улица в поселке Яблоновском. Об этом лично сообщил близким героя глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он побывал в гостях у родителей Валерия Заволянского.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у семьи Валерия Заволянского Фото: t.me/muratkumpilov

- Вместе посмотрели семейные фотоальбомы. Валерий с детства мечтал о службе в армии, готовился стать офицером. Твердость характера, бесстрашие, готовность встать на защиту Родины - эти качества позволили юноше добиться своей цели, - отметил глава Адыгеи и обратился к родителям героя - Ивану и Анжеле Заволянских, - Благодарю вас от всего сердца за достойное воспитание сына. Своим беззаветным мужеством и доблестью он навечно вписал себя в историю России.

В Тамбовской области, где дислоцируется группа 16-й бригады спецназа, в которой проходил службу Валерий Заволянский, его именем назван областной промышленно-технологический колледж, а в Хабаровском крае, где прошли юные годы будущего разведчика – школа, в которой он учился.