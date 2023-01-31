Как в середине марта. Синоптики озвучили окончательный прогноз на первые дни февраля

Несмотря на потепление, настроение кубанцев подпортят дожди и ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима на Кубани нынче совсем не лютая. Февраль, по прогнозам, сильно не удивит - начнется месяц с оттепели, луж и моросящего дождя. Словом, весенние туфли больше подходят для такой погоды, чем зимние валенки.

- В первый день февраля по краю ожидается переменная облачность. Но местами все-таки возможны дожди, а в горах - снег, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кроме того, на города Кубани продолжит опускаться туман.

В ближайшие дни по ночам будет подмораживать. Потому на дорогах водителям советуют быть осторожнее - гололед.

Как объясняют синоптики, большую часть рабочей недели над югом России будут смещаться поля фронтальной облачности. Потому на Кубани до конца рабочей недели ожидают то солнце, то хмурые тучи.

- Неустойчивая погода в регионе будет связана с влиянием ложбины обширного циклона, центр которого располагается над русским Севером. Прохождение атмосферных фронтов, естественно, будет сопровождаться осадками. - В большей степени это затронет северные районы. В горной части выпадет снег, а всех, кто ниже, ждут дожди. Чем южнее располагается город, тем стабильнее будет погода, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Что касается температур, то всю неделю в дневные часы ожидается стабильный плюс - 3-8 градусов, на Черноморском побережье - 6-11 градусов, местами значения достигнут +12 градусов. Холоднее всего в горах - там отметки будут около нуля.

В пятницу, 3 февраля, настроение кубанцев испортит ветер.

- Если второго числа ожидается ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду, то 3 февраля скорость вырастет до 7-12 метров в секунду, а порывы достигнут 15-20 метров в секунду, - уточняют в краевом гидромете.