Кости в заброшенном колодце. Следователи раскрыли подробности жестокого убийства, совершенного 12 лет назад

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Страшную находку обнаружили в садоводческом товариществе «Ягодка», что находится в Адыгее. Там на дне заброшенного колодца нашли человеческие кости. На место тут же вызвали следователей, они начали изучать останки. Оказалось, что они принадлежат 55-летнему местному жителю, которого убили 12 лет назад.

Останки тела обнаружили в заброшенном колодце. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Во время расследования региональному Следкому вместе с сотрудниками МВД удалось выйти на след убийцы. Им оказался знакомый погибшего. Причем выяснить это удалось довольно просто.

- В апреле 2010 года обвиняемый находился со своим 55-летним знакомым в доме на территории угольного цеха. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Словесная перепалка переросла в драку. По данным СК, используя черенок от лопаты, обвиняемый несколько раз ударил в область головы своего прятеля. Тот получил черепно-мозговую травму, которая и привела к смерти.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина оттащил тело в лес. Там он скинул его в заброшенный колодец. Об убийстве никто бы и не узнал. Но на останки в декабре 2022 года наткнулись случайные прохожие.

Задержанный признался в содеянном. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Правоохранители стали выяснять, кто знал погибшего, кто его видел в последний раз. В это время, испугавшись, убийца поспешил уехать из своего дома. Но скрыться от следствия ему не удалось - его задержали в Майкопе. После чего суд заключил мужчину под стражу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», позднее задержанный признался в содеянном. Во время дачи показаний он подробно рассказал обстоятельства случившегося.

- По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в региональном ведомстве.