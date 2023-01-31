Самая большая загадка природы. Впервые за 60 лет в парке Сочи зацвел бамбук, чтобы умереть

Бамбук погибает. Фото: Сочинский нацпарк

Цветение, плодоношение и гибель бамбука называют одной из самых больших загадок биологии. Ровно в таком порядке заканчивается жизненный цикл растения. Происходит это с ним раз в 60 лет. И сейчас такое уникальное яление наблюдают в сочинском Дендрарии.

- В Дендрарии 19 таксонов бамбуков, относящихся к 6 родам, 16 видам, 1 разновидности и 2 сортам. Сейчас в нижней части парка зацвел листоколосник бамбуковидный (японский мадаке). Это один из самых крупных видов на Черноморском побережье Кавказа, - поясняют в нацпарке.

Стебли растения достигают 17 метров в высоту, а в в диаметре они 10 сантиметров. Впервые бамбук был завезен в парк 1964 году, и ему сейчас 59 лет.

- Прежде в парке цвели листоколосник Кастиллона в 1965 году, листоколосник Бориана в 1970 году. Еще один вид листоколосника цвел на соседней куртине в апреле 1997 года. Плантация была срезана "на пень", проведена реабилитация. Только спустя 20 лет (к 2023 году) бамбук восстановился и стебли уже достигают нормальных размеров в нижней части парка «Дендрарий», - отметила ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.

Сегодня, 31 января, ученые собрались в парке, чтобы обсудить, как спасти 800 квадратных метров бамбуковой плантации.

Есть действенный способ, если срезать стебли под корень и обработать комплексными удобрениями. Тогда корневая система может быть спасена. Но пока окончательного решения ученый совет не принял, решил понаблюдать за растением до февраля.

Кстати, гибель уникального растения приглашают понаблюдать.