Проглотил два рубля. В Новороссийске врачи достали застрявшую в горле трехлетнего мальчика монету

В Новороссийске врачи достали из организма мальчика двухрублевую монету. Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В Городскую больницу Новороссийска поступил 3-летний ребенок. Родители объяснили, что он проглотил монету и уже несколько часов тяжело дышит и глотает.

Мальчик жаловался на боли в груди и ощущение комка в горле, но во время приема вел себя очень активно. Врачи отметили, что внешне нельзя было считать и намека на плохое самочувствие.

- Ребенку в экстренном порядке провели обзорную рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. Эти обследования необходимы для того, чтобы проверить наличие или отсутствие инородного тела, - сообщили в ГБЗУ ГБ №1 Новороссийска.

Ребенок остался жив и здоров. Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

По результатам обследования наличие инородного тела в организме мальчика подтвердили. Монетку нашли в верхней трети пищевода.

- Под общим наркозом врачи эндоскопического отделения извлекли двухрублевую монету. Из стационара мальчика выписали уже на следующий день, - уточнили в ГБЗУ ГБ №1 Новороссийска.

Родителям разрешили забрать ребенка домой только с одним условием. Мальчик должен был проходить дальнейшее плановое наблюдение педиатром поликлиники по месту жительства.