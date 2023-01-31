«Нам постоянно отключают свет»: после взрыва балкона жильцы пострадавшего в Краснодаре дома пожаловались на перебои с электричеством

Так выглядит балкон после взрыва. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей на улице Бородинской обрушился балкон 30 января. Причина - на кухне взорвалась туристическая газовая плитка, на которой разогревали еду. От ударной волны балкон на 10 этаже обрушился, на кухне расплавился потолок, а двери выбило даже в коридоре. Кирпичи с балкона полетели вниз на припаркованную у дома Мазду. У машины помят капот, выбита фара и пошла небольшая трещина по стеклу. А окна с балкона улетели через дорогу, никого не задев.

Жильцы многоэтажки после этого случая забили тревогу. Они дозвонились в «Комсомолку» и пожаловались на постоянные перебои с электроэнергией.

- Свет в нашем ЖК на постоянной основе выключают вот уже шесть лет. Электричества может не быть по девять часов в день, - пожаловалась жительница одной из квартир, представившаяся Ольгой. - Люди не могут воспользоваться водой, духовкой и другими электрическими приборами. А в двух корпусах живут маленькие дети, которым нужно постоянно разогревать пищу и смеси. Поэтому нам ничего не остается, как использовать газовые баллоны, чтобы греть еду.

От ударной волны балкон на 10 этаже обрушился. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Редакция сделала запрос в аварийно – диспетчерскую службу о периодичности отключения электроэнергии и выяснила, что за последние три месяца ( с ноября по январь) отключения света были трижды. Обо всех отключениях жители дома были предупреждены заранее в случае проведения плановых работ.

В ноябре отключение было аварийным. 14 ноября в 09.20 вырубили и в 14.30 свет дали. В

декабре плановое отключение было шестого числа. в 10.00. Вернули электричество в 14.00,. Не было света и в январе. Как раз в тот день, когда и случилось ЧП. Электричество вырубили в девять утра, а включили в 13.50.

Хозяевам пришлось полностью разобрать ограждения. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В квартире, где случилось ЧП, сейчас раскурочен балкон. Хозяйка рассказывает:

- Я хотела разогреть еду. Света не было несколько часов. Я поставила газовой баллон на плиту, потому что боялась, что из-за неустойчивой конструкции она может перевернуться, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» хозяйка квартиры Милиса Харузина. - Я отошла в зал и резко включили свет. Оказывается, что электрическая плита была тоже включена. Газовый баллон нагрелся и взорвался. На кухне никто во время взрыва не находился, кроме кошки. Она не пострадала.

Жители дома часто остаются без света. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В этой однушке Милиса живет с братом. В тот день, когда шарахнуло, она разогревала обед. После взрыва газового баллона полиция начала проверку. Выяснилось, что в квартире была сделана незаконная перепланировка, что и послужило тому, что балкон и часть стены развалились.

- Одну часть балкона мы сделали спальной, а другую - под кабинет. Разделили его на две части стеной из гипсокартона, - говорит Милиса Харузина. - Я ремонтом не занималась. Мы купили квартиру и отдали ее специалистам. Но мы даже не знали, что разделение балкона на две части гипсокартоном – незаконно. Нам не говорили, что еще нужно поставить дверь и окно на кухне после этого.

Почему в многоэтажке постоянные перебои со светом, оперативно ответить НЭСК нам не смог. «Комсомолка» направила в ведомство запрос.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре часть балкона многоэтажки обрушилась на припаркованный автомобиль

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