Густой туман опустился на Краснодар утром 19 октября

Белая пелена не торопится растворяться. Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани начался сезон туманов. Утром 19 октября Краснодар проснулся в плотной белой пелене. С 06:00 часов утра жители наблюдали густой туман из окон своих квартир. На данный момент, белая пелена не торопится растворяться.

Тяжело разглядеть даже очертания соседнего дома. Видимость составляет от силы 100 метров. Кажется, что все вокруг застыло в крепком осеннем сне. Из-за тумана на улицах стало сыро. Белые дымчатые полосы окутали весь Краснодар. Даже неба не видно сквозь серую мглу тумана.

Из-за тумана тяжело разглядеть даже соседний дом. Фото: Галина КОПЫЛОВА

О густой белой пелене в Краснодаре и крае предупреждали синоптики. По прогнозам, в регионе начинаются перепады дневных и ночных температур. В ночь на 19 октября температура воздуха составляла +6 градусов, а днем отметки резко поднимутся.

-Днем ожидается ясная погода, +22..24 градусов, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +12..14 часов. Атмосферное давление в пределах нормы, - сообщили в краевом гидрометцентре.

А вот 20 октября температура воздуха ночью составит +12…14 градусов. Днем отметки поднимутся незначительно +15…17 градусов. В течение суток ожидается малооблачная погода. Однако синоптики обещают шквалистый северо-западный ветер. Его порывы будут достигать до 11 м/с.

Такие осенние перепады приведут к образованию густых туманов и на дорогах региона. Водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует держать дистанцию в такую погоду и не превышать скорость.