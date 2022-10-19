Свадебный кортеж в Сочи оштрафовали за проезд по разделительной полосе

Водители «колонны» ехали по прерывистым линиям разметки, не планируя перестраиваться. Фото: Госавтоинспекция Сочи

Гости одной из свадеб в Сочи захотели выделиться. Они на черных иномарках ехали по разделительной полосе, не планируя перестраиваться, и громко сигналили. Свадебный кортеж явно выделялся среди других автомобилей. Такая дерзость на дороге не понравилась остальным участникам движения, которые мирно ехали по правилам. Они сняли нарушителей на видео и опубликовали в соцсетях.

Возможно, молодожены торопились в ресторан после романтической фотосессии. Но сотрудники ДПС таких действий не оценили и не стали делать скидку на свадебные традиции.

- При проверке по оперативным учетам водители транспортных средств были установлены и привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

К слову, рекомендуем отмечать свадьбы весело и с размахом. Однако не стоит забывать о правилах дорожного движения и общепринятых законах. Госавтоинспекции просит оставаться взаимовежливыми на дорогах.