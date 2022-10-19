С пользой для экономики Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Краснодарского края запущены и работают четыре промышленных парка. На стадии строительства и проектирования находятся еще 11. Согласно стратегии развития промышленности, один из них будет располагаться в Армавире. Объем инвестиций в проект превышает 65 млрд рублей.

Большой потенциал

Пока что индустриальный парк существует в виде проекта. Он уже включен в концепцию развития города «Новый Армавир». Известно, что объект будет находиться в промышленной зоне и занимать порядка 100 гектаров.

Стратегия «Новый Армавир» - это программа долгосрочного развития города. Как отмечал мэр Андрей Харченко, у Армавира колоссальный промышленный потенциал. Всего под перспективную застройку производственными предприятиями градостроительными документами предусмотрено порядка 560 гектаров.

Глава города добавил, что в Армавире работает большое количество предприятий машиностроительной, перерабатывающей, пищевой, металлообрабатывающей отраслей.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кроме того, Армавир обладает рядом важных преимуществ. Город имеет удобное расположение, а также развитую автомобильную и железнодорожную инфраструктуры. В частности, рядом проходит федеральная трасса «Кавказ». На удалении нескольких сотен километров расположены краснодарский аэропорт, а также морские порты.

Это дает возможность отправлять продукцию различными видами транспорта не только в регионы России, но и за рубеж.

Пилотный проект

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отмечал, что развитие промышленности, а также создание и развитие сети индустриальных парков - одна из приоритетных задач региональной власти.

В задачи муниципальных образований входит создание всей необходимой инфраструктуры и подведение инженерных сетей к территориям, где планируется развивать промышленные предприятия. Деньги на эти цели выделяются из бюджета. Технопарк, который будут строить в Армавире, станет первым, созданным по этой схеме.

Согласно плану, индустриальный парк появится в северной промышленной зоне, которая является территорией перспективного развития. В качестве управляющей компании выбрана НАО «Корпорация развития Краснодарского края».

Как сообщили в департаменте промышленной политики региона, возможность арендовать земельные участки под создание промышленных предприятий у инвесторов появилась в четвертом квартале 2022 года. Торги при этом не проводятся.

В создание промышленного парка с 2023 по 2029 год планируется инвестировать порядка 65,5 млрд рублей. 5,7 млрд из них - бюджетные деньги, которые будут направлены на создание необходимой инженерной инфраструктуры, а также подъездных путей.

Профессиональные кадры

Таким образом, концепция долгосрочного развития, рассматривающая Армавир в качестве центра агломерации с общей численностью населения порядка 1 млн человек, планирует осваивать свободные территории с максимальной пользой для экономики.

В городе разработано 113 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций, превышающих 158 млрд рублей. Согласно программе развития, в зоне перспективного промышленного развития будут создаваться производственные предприятия малых и средних форм предпринимательства.

- Богатство Армавира - в специалистах сотен профессий. Город способен обеспечить кадрами современные промышленные предприятия практически любого профиля, - отметил Андрей Харченко.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Армавира работает 16 высших и средних учебных учреждений, в которых учатся почти 20 тысяч студентов. Что касается рабочих специальностей, то подготовкой специалистов подобного профиля занимается 10 профессиональных образовательных организаций. В них готовят около 11 тысяч специалистов для различных отраслей, в том числе порядка трех тысяч человек для работы промышленной сферы.

Уникальные производства

Резидентами индустриального парка могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства. Им предоставляется территория с подведенной требуемой инфраструктурой.

В частности, речь идет об энергоресурсах, газоснабжении, водоснабжении, канализации, а также о продуманной логистике и о сети подъездных дорог.

Так называемым якорным резидентом армавирского индустриального парка выступила ООО «РУСТАК», специализирующаяся на глубокой переработке зерна. Компания представлена на рынке более 20 лет.

В 2018 году предприятие начало выпускать мальтодекстрин. Поскольку продукция производится из высококачественной кукурузы, выращенной в Краснодарском крае, то она вытеснила с рынка зарубежные аналоги.

Кроме того, на территории индустриального парка будет развернуто производство лимонной кислоты. Она не выпускается в России и полностью завозится из-за рубежа. Таким образом, завод станет первым в стране и будет носить импортозамещающий характер.

Начать проектирование предприятия планируется уже в этом году. К строительству приступят в 2024 году.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В индустриальном парке планируется развернуть производство алюминиевых слитков, балансировочных станков полного цикла, мебельных комплектующих и лакокрасочных материалов, а также заниматься транзитной переработкой и автоналивом нефтепродуктов, мукомольным производством и так далее.

- Реализация проекта позволит создать более 900 новых рабочих мест, обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет, которые позволят развивать транспортную, социальную и рекреационную инфраструктуру города, - сказал мэр Армавира Андрей Харченко.

Поддержка инвесторов

В Краснодарском крае разработаны и запущены уникальные меры поддержки промышленности. Помощь промпредприятий в этом году составит 2,2 млрд рублей. Изначально на эти цели выделялось 720 млн рублей.

Производителям доступен ряд механизмов, позволяющих, снизить налог на имущество, арендную плату земельного участка или производственные мощности, а также пользоваться льготными кредитами и поручительством для получения займа на выгодных условиях.

Особые условия разработаны для управляющих компаний и резидентов промышленных парков. Инвесторам доступны субсидии, позволяющие платить только половину арендной платы за земельный участок и 10% стоимости при покупке территории, на которой планируется развернуть индустриальный парк.