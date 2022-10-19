Переезжающих людей из Херсонской области разместят у Черного и Азовского морей

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Жителей Херсонской области разместят в Краснодарском края. Для переезжающих уже создали все необходимые условия.

- Для размещения переезжающих людей из Херсонской области готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей, - сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Напомним, в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Там развернули временные пункты размещения. Также жители могут уехать в другие регионы России. Организованный выезд учителей, врачей и других бюджетников начался 19 октября. К настоящему времени приблизительно до 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали.

Власти сообщили, что перемещение жителей связано с ожидаемым наступлением украинских войск.

- Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу, - написал в телеграмм-канале Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области также заявил, что на 7 дней закрывается въезд для гражданских лиц в Херсонскую область и что сдавать Херсон никто не планирует.

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