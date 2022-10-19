Ученый объяснил, почему нельзя уничтожать тростник вдоль рек на Кубани

Берега кубанской реки

Реки Кубани вдоль рек произрастает тростник. В народе его часто называют камышом, хотя это совершенно разные виды растений. Оказывается тростник, который многие считают прибрежной зарослью и местом активного размножения комаров, нельзя уничтожать – это негативно отразится на экологии. Так говорят ученые.

- Бороться с тростником нет необходимости, поскольку его заросли участвуют в берегоукреплении, они закрепляют влажные пески. Кроме этого, растение является природным биофильтром, препятствующим попаданию в воду продуктов смыва, в том числе различных загрязняющих веществ. Перехватывая смываемые в воду биогенные вещества, тростник препятствует чрезмерному развитию планктонных водорослей, например, цианобактерий или сине-зеленных, вызывающих цветение воды, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий лабораторией высшей водной растительности Института биологии внутренних вод РАН Александр Лапиров.

Есть еще плюсы «заросших» берегов – в остатках тростника весной нерестится рыба. Также группировки растений служат местом обитания многих водных животных и птиц. Биолог предложил вместо уничтожения растения найти ему достойное применение.

- Тростники используют как лекарственные (в корейской, китайской и тибетской медицине) и пищевые (корневища содержат белки и углеводы и используются в пищу в сыром и печеном виде) растения. Кроме того, они имеют разнообразное техническое значение. Ранее их использовали как строительный материал для небольших построек, изготовления изгородей. Стебли тростника пригодны для плетения. Его используют как кормовой продукт для заготовки сена, силоса, производства травяной кормовой муки, белково-витаминной пасты. Также он служит сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности, получения текстильной вискозы, кормовых дрожжей, фурфурола, глюкозы, имеет медоносное и перганосное значение. Побеги используют еще как топливо и подстилку в безлесных местностях, - рассказал Лапиров.

Ученый отметил, что полностью избавляться от тростника нельзя – это навредит экологическому состоянию речных сообществ. А ради внешней эстетики необходимо весной, перед началом цветения, просто выкашивать растение, не повреждая корневую систему.

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