Стало известно, кого в мэры Краснодара рекомендовал губернатор Кубани

Мэрия Краснодара ждет решения депутатов

Меньше месяца осталось до того момента, как новый мэр Краснодара займет ответственный пост. Конкурс по отбору кандидатур завершен. На кресло градоначальника претендуют девять человек. Их имена держат в тайне. Однако имя одного из главных претендентов на должность главы города все же стало известно. Это вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Надо сказать, что прежде, чем стать замгубернатора Краснодарского края, Евгений Наумов исполнял обязанности как раз мэра Краснодара. После ухода в Госдуму Евгения Первышова именно он встал во главе городской администрации. Но ненадолго.

Губернатор поддержал стремление своего заместителя в мэры Краснодара

В ноябре прошлого года произошла рокировка во властных кабинетах: Евгений Наумов был назначен на должность вице-губернатора, а занимавший до него эту должность Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара.

19 октября с Евгением Наумовым встретился глава региона Вениамин Кондратьев.

- Одобрил его желание побороться за место мэра. Он опытный руководитель, много лет проработал на различных должностях в администрации Краснодара и края. И, конечно, не понаслышке знает какие у кубанской столицы есть проблемы. Это автомобильные пробки, вопросы ЖКХ и обманутых дольщиков, точечная застройка. Впереди много работы, - написал в своем Телеграм-канале губернатор.

Обычно этой рекомендации достаточно, чтобы депутаты приняли решение в пользу кандидата.