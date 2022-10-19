Средний уровень реагирования в Краснодарском крае с 20 октября 2022 года.

В Краснодарском крае ввели средний уровень реагирования. Об этом стало известно 19 октября после выступления президента Владимира Путина. Нововведения начнут действовать с 20 октября и отразятся сразу на нескольких сферах жизни кубанцев.

Средний уровень реагирования в Краснодарском крае с 20 октября 2022 года: что значит режим, суть

Итак, средний уровень реагирования означает прежде всего усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики теперь под особым контролем. Усиленные меры безопасности будут приниматься и на объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Кроме того, средний уровень реагирования в Краснодарском крае с 20 октября 2022 года предполагает, что вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

Некоторых жителей временно могут отселить в безопасные районы с предоставлением жилищ.

Вводится также особый режим въезда-выезда. Также как уточняется, при передвижении по территории транспорта он может быть досмотрен, само передвижение ограничено (усиленные досмотры).

Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.