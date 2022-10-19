Евгений Первышов уже подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара уходит добровольцем на спецоперацию. Об этом Евгений Первышов написал в своем telegram-канале.

Как сообщил экс-глава краевого центра, в среду 19 октября он подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение.

- Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме, - написал экс-мэр Краснодара.

Евгений Первышов отметил, что имеет боевой опыт. Так, во время прохождения срочной службы с 1994 по 1996 год он бывал в горячих точках. Кроме боевой практики, он также имеет опыт гражданской службы.

Свое решение участвовать в специальной военной операции он пояснил тем, что идет добровольцем ради будущего семьи и Родины.

- Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться. Я за мирное будущее в свободной независимой стране, сейчас для этого необходимо выполнять решения Верховного Главнокомандующего, - написал ныне депутат Государственной Думы.

Евгений Первышов отправится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области уже в пятницу, 21 октября. После сборов его прикомандируют к части для выполнения задач в зоне СВО.

Напомним, Евгений Первышов – многодетный отец. Четвертый ребенок в семье бывшего мэра Краснодара родился в 2019-ом году. При этом Евгений Первышов официально не женат. Он развелся с супругой Александрой еще в 2013-ом году.