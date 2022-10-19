Служили два товарища. Кубанец в третий раз отправился в зону СВО и взял с собой друга-добровольца

Кубанцы отправились с «девятки» отдавать воинский долг Родине. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

С «девятки», сборного пункта краевого военного комиссариата в Краснодаре, отправились отдавать долг Родине и восстанавливать боевые навыки мобилизованные и добровольцы из разных уголков Кубани.

У старшины Руслана – плотно уложенный рюкзак на полсотни литров: одного взгляда достаточно, чтобы понять, что внутри только самое необходимое, но с запасом. Руслан с апреля по июнь участвовал добровольцем в специальной военной операции в подразделениях «БАРС-12» и «БАРС-16», а до этого ездил в зону СВО на два месяца.

Руслан и Алексей, два друга и два боевых товарища. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– На днях позвонили с военкомата и позвали на медкомиссию: пришел, прошел, получил повестку и явился на краевой сборный пункт. Служить – моя непосредственная обязанность: я не из тех, кто кто привык убегать, – говорит Руслан. – Настоящий мужик должен исполнить свой долг перед Отечеством, перед Россией: да, у него двое или трое детей, кредиты и ипотеки, но я сам снял с себя бронь и поехал: зачем ждать, когда враг придет к тебе домой?

Руслан вспоминает, как его жена, когда он сообщил ей, что едет в зону СВО добровольцем, сказала: «Поддержу любой твой выбор, иди смело». Рассказывает, как старушки из прихожанок греко-католического храма в поселке Березовый на Украине приносили ему и его боевым товарищам написанную на листочке молитву «Отче наш». И хвалит администрацию сельского поселения, которая снабдила его и его друга Андрея «хорошей вещевкой и медициной»: «Некоторые вещи докупил для себя и ребят, которые со мной идут».

Мобилизованные и добровольцы прибывают на сборный пункт со всего края. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– С Русланом мы дружим семьями, хорошо знакомы и много лет держимся вместе. Сейчас вот иду вместе с ним добровольцем, – объясняет друг Руслана Андрей. – Работа, кредиты, заботы – это все оставляем дома. Пришло время защитить Отчизну, которой давали присягу, исполнить свой долг перед ней и вернуться домой. Родина нас зовет.

Каша с дымком на дорожку

На «девятке» мобилизованных и добровольцев со всей Кубани встречают сытным обедом из полевой кухни: на первое вермишелевый суп, на второе – перловая каша с тушенкой и дымком. Кого-то из них расквартируют на сборном пункте на сутки или двое, другие сегодня же отправятся в воинскую часть, чтобы восстанавливать навыки по своим военно-учетным специальностям: начиная от одиночного курса подготовки до слаживания подразделений.

В столовой кормят супом и кашей из полевой кухни. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Еду защищать Родину с боевым настроем, а как же иначе побеждать? – говорит Михаил. – На «гражданке» я – пожарный, раньше служил по контракту, ветеран боевых действий. Кому как не мне ехать в зону СВО? Жене и двум детям обещал скоро вернуться домой. Они меня провожали до станицы Северской, где для нас пели артисты и нам подарили подарки.

В гражданской жизни Михаил работал пожарным. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

На краевом сборном пункте дежурят представители нескольких банков: они оформляют банковские карты тем, у кого их нет. На банковские карты защитникам Отечества до момента демобилизации будет поступать денежное довольствие в размере 30 тысяч рублей в месяц во время пребывания на территории России, поскольку указом президента страны они приравнены к военнослужащим по контракту.

Здесь же сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проверяют, есть ли у мобилизованных и добровольцев задолженности и действующие в отношении них исполнительные производства: для призванных по мобилизации их гасят в упрощенном порядке.

Разведчик Алексей пять лет отслужил по контракту. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Я дважды служил по контракту, в том числе в Дагестане: в сумме больше пяти лет. Ожидал повестку сразу после объявления частичной мобилизации, поскольку моя специальность – разведчик специального назначения, – объясняет монтажник нефтезавода Алексей. – А повестку получил только два дня назад. Здесь встретил пару боевых товарищей: они, как и я, идут послужить Родине.

КОНКРЕТНО

Быть в команде

– Из районных комиссариатов после прохождения медкомиссии на краевой сборный пункт прибывают граждане, призванные по мобилизации: из них мы формируем команды для отправки автобусами на обучение за пределы края, – рассказал «КП»-Кубань» заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. – По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, помимо летней и зимней формы, вещмешка, мобилизованным гражданам выдаются резиновые сапоги, теплоизоляционный коврик и спальный мешок.