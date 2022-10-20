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Общество20 октября 2022 4:38

В Майкопе стая собак напала на Бэтмэна

Героя комиксов побеспокоили, когда он спокойно прогуливался по улицам ночного города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Скриншот с видео

Скриншот с видео

Жители Майкопа ночью увидели на одной из улиц города супергероя комиксов – Бэтмена. Темный рыцарь неспешно прогуливался под свет фонарей, как вдруг на него напала стая бродячих собак. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что животные бегают по тротуару и громко лают на защитника города. Бэтмен пытался плащом отогнать собак, но они продолжали преследовать мужчину. Тогда герою пришлось применить суперсилу – он технично наклонился, будто взял камень, тем самым отпугнул животных. А потом просто пошел дальше с высокоподнятой головой, приветствуя прохожих.

«Это щенячий патруль, не поделили территорию», «Собаки просили взять их в массовку в новом сезоне», «Кто кого испугался больше, мы так и не поняли», - комментируют ролик пользователи соцсетей.

Общество: ВОПРОС ДНЯ