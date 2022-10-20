Актриса в 50 лет шокировала фигурой в купальнике на пляже в Сочи

Дарья Повереннова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Актриса Дарья Повереннова активно ведет свои соцсети. 50-летняя артистка, известная по сериалу «День рождений Буржуя», часто делится моментами своей жизни с поклонниками. В профиле Дарьи можно встретить снимки и с красной дорожки премьер кинокартин, и простые фото, сделанные в лифте после пробежки.

А одна из последних публикаций актрисы удивила поклонников. На снимках Дарья Повереннова позирует на пляже в Сочи. При этом артистка решила сняться в одном купальнике.

Предпочтение Дарья отдала бикини черного оттенка с узорчатым верхом. Открытый купальник подчеркнул изящную стройную фигуру 50-летней актрисы. А дополнила свой образ Повереннова солнцезащитными очками с золотистым отражением.

Актриса поделилась с поклонниками фотографией в черном открытом купальнике Фото: соцсети Дарьи Поверенновой

Публикацию актриса подписала лаконично и радостно, в духе туристов, наконец-то вырвавшихся на отдых. При этом Дарья не забывает про поклонников, интересуясь тем, на каком море в этом году удалось побывать им.

- А мне удалось искупаться в этом году в море! В Черном! Один день – но какой! Сначала море, потом горы! Ура! А вы купались в этом году в море? В каком? – написала актриса.

Стоит отметить, что подписчики не оставили без внимания публикацию. В комментариях под постом посыпались восхищения фигурой, изящность и элегантность которой подчеркнул купальник. Не забыли пользователи и ответить на вопросы и рассказали о том, где побывали.

- Фигурка – класс!!! Дашенька, с вашим ростом и на подиум можно, - написала одна из поклонниц артистки.

К слову, Дарья Повереннова приехала в Сочи не одна. На южном курорте она отдыхает со своим мужем Андреем Шароновым - ректором Московской школы управления «Сколково». Свадьбу они сыграли в 2021 году после долгих отношений.

Сейчас актриса совмещает работу в театре и съемки в кино. При этом в плотном графике Дарья делится с подписчиками моментами подготовки к спектаклям.