Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 28 октября 2022 года

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 28 октября 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика продлевается до 03:45 28 октября 2022 года, - отметили в ведомстве.

Напомним, небо для гражданской авиации продолжает оставаться закрытым для обеспечения безопасности в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Кроме воздушных гаваней Краснодара, Анапы и Геленджика, полеты не выполняются также в аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В штатном режиме продолжает работу аэропорт Сочи. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Желающие также предлагают воспользоваться транспортными узлами Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на официальных сайтах воздушных гаваней и авиакомпаний.

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