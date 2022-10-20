В пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске полностью снесут третий подъезд

Фото: t.me/kondratyevvi

17 октября в Ейске произошла трагедия – на жилой 9-этажный дом упал военный Су-34. Пилоты катапультировались. Погибли 15 жильцов. После ЧП губернатор отметил, что несколько подъездов для восстановления придется разобрать, есть угроза обрушения балконов.

- После заключения экспертов из Ейска решено полностью разобрать третий подъезд, а второй и четвертый — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства, - сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строителям предстоит сложная работа – при сносе и восстановлении третьего подъезда с двух сторон жилые квартиры.

- Главное, соблюсти все меры безопасности. Завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года, - написал губернатор Кубани.

Кроме того, Кондратьев поручил главе района еще раз связаться со всеми пострадавшими. Он заявил, что на протяжении всего срока восстановления дома люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пилоты уводили самолеты в поля и садились на воду. Вспоминаем крупные авиакатастрофы в небе над Ейском

В 1988 году в самой крупной авиакатастрофе под Ейском погибли от 24 до 32 человек (читайте далее)

Погибли сразу семь человек. Сгоревшая после крушения самолета семья в Ейске ранее пережила сильнейший пожар

При крушении военного самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек (читайте далее)