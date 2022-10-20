Психически больной мужчина из Москвы вырезал глаза жительнице Кубани

Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани завершено расследование о жестоком убийстве пенсионерки психически больным мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в станице Петровской Славянского района в ноябре 2021 года. 58-летний житель Москвы тогда ехал из Крыма через поселение. Проезжая по станице, мужчина вдруг протаранил машиной ворота дома по улице Комсомольской. Тогда здесь жила 71-летняя женщина вместе с 50-летним сыном, которого не было дома на момент случившегося.

- Водитель ворвался в дом, напал на пенсионерку, с которой даже не был знаком, и начал бить. Незваный гость нанес женщине более 25 ударов кулаками по голове и телу. После этого он схватил стекло и два раза порезал им шею жертвы, - сообщили в пресс-службе прокураторы региона.

Убийство оказалось настолько жестоким, что мужчина не остановился на одних побоях. После этого он повредил пенсионерке глаза - как ранее сообщали в краевом СУ СКР, незнакомец вырезал глазные яблоки и оставил ее умирать.

Женщина спустя немного времени скончалась на месте. Убитую мать и самого мужчину обнаружил вечером вернувшийся домой сын. Он застал налетчика, сидевшего во дворе дома.

- На место незамедлительно прибыли следователи-криминалисты. Следы совершенного преступления были положены в основу обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время расследования была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Как оказалось, мужчина, напавший на пенсионерку, страдает хроническим психическим расстройством. Суд постановил отправить мужчину в психбольницу.