На Кубани арестовали частный самолет из-за долга в 6,6 млн

Фото: УФССП РФ по Краснодарскому краю

Судебные приставы арестовали частный самолет, который базировался в Динском районе. По данным ведомства, владелец воздушного судна задолжал 6,6 млн. После того как мужчина не гасил долг длительное время, сотрудникам УФССП пришлось пойти на такие меры.

- Владелец шестиместного легкого самолета задолжал в общей сложности 6 млн 679 тысяч рублей, из них 3,5 млн – неоплаченные налоги, - пояснили приставы.

Известно, что в собственности у организации-должника есть еще несколько транспортных средств, в том числе небольшой самолет для деловых поездок производства США. Все они находятся на одном из аэродромов, прилегающих к Краснодару.

- Акт описи и ареста самолета Piper РА-34-220Т Seneca III составлен судебным приставом-исполнителем, - сообщили у УФССП России по Краснодарскому краю.

Как выяснила «КП» - Кубань», самолет, визуально полностью схожий с тем, что арестовали, выставлен на продажу на «Авито». В объявлении, которое висит на сайте уже 10 дней, цена не указана. И от кого данное предложение – уже от приставов или самого владельца – тоже неизвестно. По номеру телефона, указанному в объявлении, никто не ответил.

При этом приставы оставили арестованный самолет у должника и предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества. По предварительной оценке, рыночная стоимость воздушного судна доходит 40 млн рублей, что существенно превышает сумму задолженности организации. Тем не менее в УФФСП сообщали, что в случае, если долг не будет погашен оперативно, самолет отправят на принудительную реализацию.