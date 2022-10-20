«Думал, сердце, оказалось - подавился»: Врачи спасли мужчину с куриным хрящом в пищеводе

Мужчину вовремя спасли

Житель Новороссийска обратился в первую городскую больницу с жалобами на загрудинную боль. При глотании боль становилась невыносимой, а пища и даже вода перестали проходить.

Обычно эта боль свидетельствует либо о проблемах с сердцем, либо о каком-то внутреннем отеке.

Но никто и подумать не мог, что проблема совсем не в этом. И даже до банальности проста.

- Мужчине провели эндоскопическое исследование. И причины плохого самочувствия и проблем с глотанием обнаружились, - говорят врачи новороссийской первой городской больницы.

Он просто подавился, когда ел курицу. Хрящ не пережевался, а целиком попал в пищевод. Инородное тело застряло там и вызвало отек стенок внутреннего органа. Это мешало проходу пищи, и более того, вызвало воспаление внутри.

- Это очень опасное явление, если вовремя не обратиться к врачам. Инородный предмет может вызвать некроз тканей внутреннего органа, и придется его или его часть удалить, - говорит гастроэнтеролог Глеб Иванов.

К счастью, эта история закончилась благополучно.

- Врачи эндоскопического отделения успешно провели операцию, протолкнули куриный хрящ в желудок, где он в дальнейшем переварится. После недолгого пребывания в стационаре, пациент был выписан, - сообщили в пресс-службе горбольницы Новороссийска.