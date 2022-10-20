Суд взыскал 4 млн рублей с экс-главы Динского района Кубани

Бывший глава Динского района Сергей Пономарев. Фото: администрации Краснодарского края.

По обращению прокуратуры с бывшего главы Динского района в пользу государства взыскали 4 млн рублей. В размере такой суммы он получил одну из взяток, за которые сейчас отбывает наказание в тюрьме, – Понамареву в марте 2021 года дали 8,5 года колонии строгого режима.

- Приговором суда установлено, что в мае 2018 года Пономарев получил от директора компании, которая строила школу в поселке Южном, взятку в 4 млн рублей под видом оказания спонсорской помощи для проведения праздничных мероприятий ко Дню Динского района. За эти деньги бывший чиновник обещал предпринимателю общее покровительство. По своей правовой природе действия Пономарева и директора строительной компании являются сделкой, и деньги были переданы незаконно, - сообщили в Объединенной пресс-службе суда Краснодарского края.

Учитывая, что полученные бывшим главой деньги были потрачены, и данное обстоятельство повлекло невозможность их изъятия в рамках уголовного дела, они подлежат взысканию в доход государства.

- Решение Динского районного суда оставлено без изменений: сделка признана недействительной в силу ее ничтожности. С Пономарева в доход государства взыскано 4 млн рублей, их перечислили в бюджет приставов региона, - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что Пономарева обвиняли в получении 10 млн. При этом 4 млн он потратил, а при передаче остальных - был задержан.

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